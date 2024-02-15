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  4. İstanbullular dikkat! AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı: Yarın öğlene kadar sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı: Yarın öğlene kadar sürecek

15.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul, Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'ye sarı kodlu uyarıda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen de su baskınlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kuvvetli yağış uyarısı: Yarın öğlene kadar sürecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.

Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.

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7 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul, Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'ye sarı kodlu uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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SU BASKINLARINA DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün sabah ve öğlen saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu’da kuvvetli sağanak yağış. Su baskınlarına dikkat. Bursa, Bolu yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Sıcaklıklar 4-5 derece düşüyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden kuvvetli" mesajını paylaştı.Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul AKOM yağış
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