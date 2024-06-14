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  4. İstanbullular dikkat! AKOM'dan sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! AKOM'dan sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

14.06.2024 10:18
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de, bugün Trakya'da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

İstanbullular dikkat! AKOM'dan sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşmasıyla, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağı belirtildi.

YARINDAN İTİBAREN NORMALE DÖNECEK

Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar, fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

AA-DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu İstanbul AKOM sağanak yağış
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