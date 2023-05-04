İstanbullular dikkat! Dışarı çıkan pişman olacak! Meteoroloji'den 22 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları Meteorloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası merak edildi. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji'den yapılan uyarı ile hava durumu açıklamasının detayları merak konusu oldu. İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (4 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Konya, Karaman, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması ön görülüyor.

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarılırken doğu kesimlerde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Kütahya, Denizli, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

​

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusu ile Balıkesir’in kuzey ve doğu, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya ve Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

IĞDIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

