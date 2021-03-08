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  4. İstanbullular dikkat! Kadınlar Günü nedeniyle bu yollar kapalı olacak (İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?)

İstanbullular dikkat! Kadınlar Günü nedeniyle bu yollar kapalı olacak (İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?)

08.03.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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İstanbullular dikkat! Kadınlar Günü nedeniyle bu yollar kapalı olacak (İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?)

İstanbul Valiliği, kentte düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bugün saat 14.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yapılan açıklamada 8 Mart 2021 tarihinde 14.00 itibarıyla kapatılacak yollar ve kapatılacak yollara alternatif olacak olan yollar belirtildi.

KAPATILACAK YOLLAR

1.Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
2.Taksim Meydan (büfeler önü) - İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol kapatılacak.
3.Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
4.Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
5.Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
6.Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
7.Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek.
8.Taksim Tünel girişi İstiklal'e giriş trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

1.Gümüşsuyu Caddesi
2.Tarlabaşı Bulvarı
3.Refik Saydam Caddesi
4.Sıraselviler Caddesi

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