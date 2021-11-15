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İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı (15 Kasım yurtta hava durumu)

15.11.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Kasım verilerine göre öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı (15 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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