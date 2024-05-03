HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, radar görüntüsü yayınlandı: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, radar görüntüsü yayınlandı: Kuvvetli olacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.05.2024 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu illerde etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurun radar görüntüsü yayınlanırken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'a yağmurun güney batıdan geleceğini ifade etti.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, radar görüntüsü yayınlandı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığını batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri) Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"İSTANBUL'A GÜNEY BATIDAN GELİYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise , "İstanbul'a bugün yağmur 17:30 gibi güney batıdan gelir. Şemsiyeniz yoksa ıslanırsınız zamanı ayarlayın" açıklamasında bulundu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin İç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Bitlis, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldüPsikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü
İngiltere'de 'değişim' sesleri!İngiltere'de 'değişim' sesleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'bakanlık' önerisini ilk kez açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan'a 'bakanlık' önerisini ilk kez açıkladı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.