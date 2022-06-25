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İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı metrolar kapalı olacak

25.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 26 Haziran Pazar günü bazı metroların kapalı olacağını duyurdu.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı metrolar kapalı olacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"

Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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