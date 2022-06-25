İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı metrolar kapalı olacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır"
Ayrıca, yarın Parkorman’da gerçekleşecek etkinlikler nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı sefeleri 01.00’e kadar uzatıldı.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 25, 2022
İstanbul Valiliği kararınca 26 Haziran Pazar günü saat 11.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane, Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum