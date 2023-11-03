İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek maraton dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte şu yollar trafiğe kapatılacak:

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımların Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye katılım, Tünel Girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak

Avrupa Yakası'nda 06.00'dan itibaren kapanacak yollar

Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane Parkı içi yolu

Alayköşkü Caddesi

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş olmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah Sokak ve Işıl Sokak'tan sahil yoluna çıkış sulunmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışları

Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikameti

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan Sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Bakırköy arası)

Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan sahil istikameti

Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler

Beşkardeşler Sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile Fişekhane'den Sahil Kennedy Caddesi istikameti

Taşhan Caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikameti

Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy Caddesi'ne girişler

Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar

Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler

Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)

Atatürk Havalimanı Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti

Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak ) Sirkeci istikameti

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy, Rauf Orbay caddeleri ve ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu Kavşak'a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacak

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers önü (E-5 Kuzeye mecburi yönlendirme yapılacak)

Metrobüs durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu istikameti)

Balmumcu Kavşak

Merkez Komutanlığı Işıklar

Yıldız Işıklar

Sabancı Lisesi önü

Akdoğan Sokak girişi

Ressam Hamdibey Sokak

Bostancı Veli Sokak

Serencebey Işıklar

Abbasağa Sokak

Ortaköy dönüşleri

Hasfırın Sokak

Beşiktaş Meydan

Vestel Işıklar

Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü

Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

İnönü Cadde başı AKM Önü

İnönü Cadde MKE Önü

Dolmabahçe Işıklar

Kabataş Işıklar

İnebolu Sokak (Setüstü gelişi)

Akyol Sokak başı

Mebusan Yokuşu Sokak başı

Fındıklı Işıklar

Deniz Liman çıkışı

Salı Pazarı Işıklar

Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri

Boğazkesen Işıklar

Tophane Işıklar

Kılıç Ali paşa Cadde çıkışı

Revani Sokak gelişi

Kemeraltı Işıklar

Karaköy Meydan

Perşembe Pazarı Işıklar

Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe pazarına giriş

Atatürk Köprüsü'nden Perşembe pazarına giriş

Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi

Çırağan Caddesi

Tershane Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Necatibey Caddesi

Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası

Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti

Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi

Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikameti

Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Fevzipaşa, Yavuz Selim, Şehzadebaşı, Vezneciler, Kadırga Liman, Türkeli, Vatan, Millet ve Aksu caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı caddeleri ile Demiryolu Caddesi'ni kullanabilecek.

Kapanan yollarda oluşan trafik akışı ise şu şekilde yönlendirilecek:

Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikametine

Balmumcu kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine

Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete, tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesi'ne

Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesini takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine

Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine

Stad arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne

Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na

Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine

Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine

Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na

Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tersane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine

Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine

Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi- Kuruçeşme istikametine

Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine

Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine yönlendirilecek.

Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar

Kentte Anadolu Yakası'nda ise saat 06.00 itibariyle şu yollarda trafik akışı sağlanamayacak:

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney Yola katılım

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası

Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol girişleri

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde

Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde

Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde

Tophanelioğlu Caddesi çevre yolu istikameti

Beylerbeyi Işıklar

Sürücüler trafiğe kapanan yollara alternatif olarak, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.

AA





