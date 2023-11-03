İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek maraton dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu kapsamda saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte şu yollar trafiğe kapatılacak:
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)
Sait Çiftçi Varyant üstü D-100 Güney katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)
Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)
Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımların Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)
Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası (Çamlıca Gişelerden gelen akım Ünalan Ataşehir Çamlıca istikametine verilecek)
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Kuzey katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Kuzey yola katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye katılım
Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye katılım, Tünel Girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak
Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrupa Yakası'nda başta Galata Köprüsü iki yönlü olmak üzere trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde belirlendi:
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)
Ankara Caddesi
Arabalı Vapur girişleri
Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane Parkı içi yolu
Alayköşkü Caddesi
Ayasofya Meydan
Alemdar Caddesi
At Meydanı Caddesi
Divanyolu Caddesi
Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş olmayacak)
Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah Sokak ve Işıl Sokak'tan sahil yoluna çıkış sulunmayacak)
Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışları
Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikameti
Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesi'nden itibaren kapatılacak)
Langa Bostan Sokak
Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci-Bakırköy arası)
Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan sahil istikameti
Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler
Beşkardeşler Sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile Fişekhane'den Sahil Kennedy Caddesi istikameti
Taşhan Caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikameti
Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy Caddesi'ne girişler
Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar
Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler
Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler
Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)
Atatürk Havalimanı Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti
Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak ) Sirkeci istikameti
Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak
Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy, Rauf Orbay caddeleri ve ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu Kavşak'a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacak
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers önü (E-5 Kuzeye mecburi yönlendirme yapılacak)
Metrobüs durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu istikameti)
Balmumcu Kavşak
Merkez Komutanlığı Işıklar
Yıldız Işıklar
Sabancı Lisesi önü
Akdoğan Sokak girişi
Ressam Hamdibey Sokak
Bostancı Veli Sokak
Serencebey Işıklar
Abbasağa Sokak
Ortaköy dönüşleri
Hasfırın Sokak
Beşiktaş Meydan
Vestel Işıklar
Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü
Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar
Dolmabahçe Gazhane Caddesi
Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak
İnönü Cadde başı AKM Önü
İnönü Cadde MKE Önü
Dolmabahçe Işıklar
Kabataş Işıklar
İnebolu Sokak (Setüstü gelişi)
Akyol Sokak başı
Mebusan Yokuşu Sokak başı
Fındıklı Işıklar
Deniz Liman çıkışı
Salı Pazarı Işıklar
Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri
Boğazkesen Işıklar
Tophane Işıklar
Kılıç Ali paşa Cadde çıkışı
Revani Sokak gelişi
Kemeraltı Işıklar
Karaköy Meydan
Perşembe Pazarı Işıklar
Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe pazarına giriş
Atatürk Köprüsü'nden Perşembe pazarına giriş
Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi
Çırağan Caddesi
Tershane Caddesi
Meclis-i Mebusan Caddesi
Dolmabahçe Caddesi
Kemeraltı Caddesi
Necatibey Caddesi
Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti
Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası
Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti
Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi
Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Fevzipaşa, Yavuz Selim, Şehzadebaşı, Vezneciler, Kadırga Liman, Türkeli, Vatan, Millet ve Aksu caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı caddeleri ile Demiryolu Caddesi'ni kullanabilecek.
Kapanan yollarda oluşan trafik akışı ise şu şekilde yönlendirilecek:
Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey istikametine
Balmumcu kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine
Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete, tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesi'ne
Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesini takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine
Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İstaç arkasından Taksim Maçka istikametine
Stad arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne
Mete Kavşağından gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na
Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine
Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da Tekrar Akyol Sokak içerisine
Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na
Unkapanı Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesine gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na
Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tersane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine
Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Cadde istikametine
Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi- Kuruçeşme istikametine
Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine
Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine yönlendirilecek.
Kentte Anadolu Yakası'nda ise saat 06.00 itibariyle şu yollarda trafik akışı sağlanamayacak:
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney Yola katılım
Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Yola katılım
Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası
Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol girişleri
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde
Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde
Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde
Tophanelioğlu Caddesi çevre yolu istikameti
Sürücüler trafiğe kapanan yollara alternatif olarak, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.
AA