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İstanbullular dikkat! Valilikten sıcak hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, vatandaşları beklenen sıcak havaya karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kentte bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat! Valilikten sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor. Sıcak havanın bugün, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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