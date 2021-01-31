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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti

31.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan sahile koştu. Caddebostan sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan sahilinde kısıtlamayı ihlal edenler oldu. Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak banklara oturup sohbet edenler de vardı. Bazıları evcil hayvanlarını denizde serinletti, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Caddebostan sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

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"BİZ VİRÜSTEN KORKUYORUZ"

Özel çocuğuyla sahile gelen Süreyya Çetin, “Benim oğlum otizm hastası olduğu için izinli bir şekilde sahile getirdik. Biz özel çocuklu aileler olarak bıktık usandık. Benim çocuğun Emir 9 aydır özel eğitimine gidemiyor. Sokağa çıkartamaz olduk. Çocuğumda korkular oluşmaya başladı. Özel ailelerin en sıkıntılı dönemi, biz virüsten korkuyoruz. Bize bir şey olursa çocuklarımıza bakacak kimse yok” dedi.

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"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM"

Kurallar konusunda her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Caddebostan sahil, parklar her yer inanılmaz kalabalık, insanlarımız kurallar konusunda çok gevşek olmaya başladı. Her şeyi devletten beklemeyelim biraz kendimiz çabalayalım. Biliyoruz ki bir virüs var. Gözle görmediğimiz için neden inanmıyoruz. Yani birisinin ailesinden biri hayatını kaybedince mi inanacağız. Devlet nereye kadar yetişebilir. Caddebostan sahilde kahve içen, çay içen sohbet eden, motosikletleriyle yarış yapanlar da var. Her şey var diyebilirim" diye konuştu.

DHA

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