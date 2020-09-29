İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı! Eminönü'ndekiler alt geçide sığındı

Eminönü'nde alt geçide sığınan bir vatandaş, "Otobüste yakalandık ama arkadaşım bizi şadırvanda bekliyordu. O bayağı ıslanmış belli ki. Dolu da yağdı, biraz korkuttu. Hava durumuna bakmadan çıkmıştık ama 2'de biteceğini gördüm bakınca. Yağmurun kesilmesini bekliyoruz ama pek kesilecek gibi değil" dedi.

Eminönü Meydanı'nda yağmura yakalanan görme engelle bir vatandaş ise, "Tam meydandaydım, alt geçide indim, yağmurdan korunmuş oldum" şeklinde konuştu.

,

"CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ"

Doluya Kadıköy metrosunda yakalandığını ifade eden bir vatandaş, "Ceviz büyüklüğündeydi. Hiç böyle bir şey görmedim yani. Az daha düşüyordum, çocuğun biri yardım etti. Oksijenin azalması bu olayları tetikledi bence" diye konuştu.

(DHA)

