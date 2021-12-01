İstanbulluları şaşkına çeviren görüntü! Metroda astronot var

Astronot kıyafeti giyip metro ile İstanbul turu yapan bir vatandaş, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, yolcuların ilgisiyle karşılaştı. Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Metroda ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını dile getirdiler. Astronotu görünce çok şaşırdığını dile getiren Nurullah Çelebi, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, çok şaşırdık. İlgimi çok çekti" dedi.

Şaşkınlığını dile getiren Uğur Saka, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Metroda her zaman astronot kıyafetli birisini görmüyoruz, çok ilginç bir görüntü" ifadelerini kullandı.

''ÖNCE ROBOT SANDIM''

Bir başka vatandaş Atakan Başkan ise, "İlk gördüğümde robot sandım ancak astronotmuş. Gördüğümde çok şaşırdım" diye konuştu.

Uzay kıyafetiyle merak uyandıran astronotun İstanbul'da yakın bir zamanda düzenlenecek etkinlikte yer alacağı öğrenildi.

(İHA)



