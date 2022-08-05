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İstanbulspor-Trabzonspor maçından notlar

05.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı - Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Turkcell Süper Kupa'da Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti - İstanbulspor, son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 17 sezon sonra maça çıktı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında yapılan maçta hakem Arda Kardeşler'in ilk düdüğü çalmasıyla yeni sezon da resmi olarak start aldı.

Karşılaşmanın santrasını bordo-mavili futbolcu Anastasios Bakasetas yaptı.

Müsabakaya ev sahibi İstanbulspor; David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz 11'i ile başladı.

Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Mücahit Serbest, Marin Ljubic, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Partick Ebert, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi, Michael Ologo, Kağan Miray Bağış yer aldı.

Bordo-mavili ekip ise müsabakaya Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Andreas Cornelius 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Ahmetcan Kaplan, Kerem Şen, Jorge Djaniny, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Jean Kouassi görev bekledi.

- Trabzonspor'da tek değişiklik

Karadeniz temsilcisi, Turkcell Süper Kupa'da yapılan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre mecburi tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Marek Hamsik'ten İstanbulspor mücadelesinde yararlanamadı.

Avcı, sakatlığı bulunan Slovak yıldızın yerine orta sahada Emmanouil Siopis'i görevlendirdi.

- İstanbulspor, 17 sezon sonra Süper Lig'de

Sarı-siyahlı takım, 17 sezon sonra Süper Lig'de maça çıktı.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden olan İstanbulspor, 2004-2005 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e bu sezon yeniden döndü.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçıyla 17 sezonluk hasreti sonlandırdı.

- İstanbulspor, 1. Lig kadrosuyla sezona giriyor

Geçen sezon play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlı takım, kadrosunu çok büyük oranda korudu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

Kadroda yer alan diğer oyuncular geçen sezonda kadroda yer alan veya kiralıktan dönen isimlerden oluştu.

- Maç öncesi konserleri başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karşılaşmalara seyirci ilgisini artırmak için hayata geçirdiği konserlerin ilk İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasıyla başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gündeme getirdiği proje kapsamında Madrigal Grubu karşılaşmanın öncesinde sahne aldı.

Stadyum konserleri projesiyle tribünlere daha fazla sayıda kadın, genç, çocuk ve aile gelmesi amacıyla hayata geçirildi.

- Trabzonsporlu taraftarlar çoğunlukta

Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bordo-mavili takımı yaklaşık 10 bin taraftarı destekledi.

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