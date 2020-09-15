İstanbul’ta trafik kontrollerinde ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu’nda gerçekleştirdiği uygulamalarda 2 bin 64 sürücüye 984 bin 745 TL para cezası kesildi. 126 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 11 ve 12 Eylül tarihlerinde Beşiktaş, Sarıyer, Şişli ve Beyoğlu’nda seyir halinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda 6501 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 74 sürücüye abartı egzoz, 62 sürücüye makas atma, 94 adet sürücüye alkollü araç kullanma, 3 sürücüye drift, 62 sürücüye belgesiz trafiğe çıkma, 44 sürücüye emniyet şeridi ihlali, 117 sürücüye araç kullanırken cep telefonu ile konuşma, 446 sürücüye emniyet kemeri takmama ve 1162 sürücüye çeşitli kuralları ihlallerinden işlem yapıldı. Uygulamalarda toplam 2 bin 64 sürücüye 984 bin 745 TL para cezası kesildiği ve 126 adet aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

