"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" kışa hazır

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kış hazırlıkları tamamlandı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısımda yol ve viyadüklerin bakım ile onarımı yapıldı. Bölgede kışın kullanılmak üzere 5 bin ton tuz depolandı.

Kış boyunca Bolu Dağı Tüneli kesiminde 72 personel, 14 kamyon, 2 kepçe, bir kar püskürtme aracı, bir çekici ve kurtarıcı araçla görev yapacak.

Sürücü ve yolcuların daha güvenli seyahat etmesi ve olası olumsuzluklara anında müdahale edilmesi amacıyla Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arası, 90 kamerayla 7/24 esasına göre izlenecek.

- Bolu Dağı Tüneli sürücülere ve yolculara güven veriyor

Özellikle kış aylarında burayı kullananların korkulu rüyası haline gelen D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafiği rahatlatan Bolu Dağı Tüneli, sürücülere ve yolculara güven veriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nden bu yıl 11 ayda 10 milyon 230 bin araç geçti. Yıl sonuna kadar otoyoldan yaklaşık 11 milyon aracın geçmesi bekleniyor.