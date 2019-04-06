İstanbul'un dünyaya açılan yeni kapısı bayrağı devraldı

Sivil araçların da girişine açılan İstanbul Havalimanı'nda İBB otobüsleri, HAVAİST araçları ve taksilerle yolculara hizmet veriyor. İstanbul'un çeşitli noktalarından gelen ve giden yolcular, bu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Atatürk Havalimanı için "ISL" olarak kullanılan kod, İstanbul Havalimanı için "IST" olarak kullanılacak.

Türk Hava Yolları (THY) filosuna ait uçaklar, havalimanında kendilerine ayrılan alanda yerini alırken, diğer şirketlere ait uçaklar da havalimanına gelmeye başladı.

Daha önce yurt dışı uçuş işlemleri için check-in işlemleri hizmeti veren havalimanı, yurt içi uçuşlara da açıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma işleminin büyük bir kısmı tamamlandı. Bayrağı devralan İstanbul Havalimanı ise yeni uçuşlarla hizmet vermeye başladı.

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı.

Uluslararası alanda rüşdünü ispat eden, adını sivil havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere imza atan İstanbul Havalimanı, "Airbus A380" ve "Boeing 747-8" gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği ve yolcu deneyimi konusunda dünyada çığır açacak bir terminale sahip.

Temeli atıldığı günden bu yana birçok alanda ödül alan İstanbul Havalimanı, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N ve soğutma sistemleri N+1 yedekli yapıyla dizayn edilirken, Uptime Institute tarafından "Design (Tasarım)" belgesiyle sertifikalandırıldı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı'nın yolcu deneyimi konusunda "dünyanın en önemli havalimanı" haline getirilmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için de, bir kolu Gayrettepe, bir kolu Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Taşınma işleminin tamamlanmasıyla piste, günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek ve havalimanından 350'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan nesneler gibi son teknolojilerle donatıldı.

Havalimanının güvenliği, 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden de idare edilecek.

- Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 29 Ekim 2018 tarihindeki programla uçuşlara açılmıştı.

Dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nın açılış töreni, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmiş ve törene dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk da gelmişti.

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olduğu havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim 2018'de Ankara, 1 Kasım 2018'de Antalya, 2 Kasım 2018'de İzmir'e ilk uçuşu gerçekleştirilmişti. İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılmıştı.