Aydın'da İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Aydın Valiliğince düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar, döneme özgü kıyafetler giyen bir grup atlı ve mehteran takımının da katılımıyla valilik önünden İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu, dualar edildi.

Programın ardından binlerce kişinin katılımıyla meydanda iftar yapıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, meydanda yaklaşık 10 bin kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Bu ramazan ayının manevi havasını iliklerimize kadar teneffüs ediyoruz. Aynı zamanda şehit yakınlarımızla, gazilerimizle ve tüm Aydınlı hemşehrilerimizle burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Allah memleketimize sıkıntı vermesin. Allah memleketimizi daha güzel bayramlara daha güzel ramazanlara eriştirsin." dedi.

Semazen gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından konser verildi.

