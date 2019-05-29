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İstanbul’un Fethi’nin 566. yılı Maltepe Sahili’nde kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 566.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 566. yılı kapsamında Maltepe Sahili’nde kutlama programı düzenledi. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda; 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı özel fetih film gösterisi ve İBB Mehter Takımı konseri gerçekleştirildi.
Bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul’un Fethi’nin 566. yılı İstanbullular tarafından hep birlikte Maltepe Sahili’nde kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında; 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir fetih film gösterisi gerçekleştirildi.

Dev sahnede özel film gösterimi
50 metre genişliğinde, 10 metre yüksekliğinde kurulan sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörler ile gösterim yapıldı. Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları gerçekleştirildi. Saat 21.30’da başlayan programda, İBB Mehter Takımı da bir konser verdi.
Alanı dolduran İstanbullular, fetih coşkusunu hep bir arada yaşadı.

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