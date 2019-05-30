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İSTANBUL'UN FETHİNİN 566. YILINDA MALTEPE'DE KUTLADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul'un fethinin 566.

İSTANBUL DHA
İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe Sahili'nde coşkuyla kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince organize edilen programda, 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.Sahneden, projektörlerle yapılan ışık gösterisi ilgiyle izlendi. Hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ile renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Programın sonunda deniz üzerinde yapılan ışık şovunu vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü:
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-Kutlamalardan görüntüler

30.05.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190530003
30.05.2019 - 00.12 Haber Kodu : 190530004
30.05.2019 - 00.14 Haber Kodu : 190530005

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