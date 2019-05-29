İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bugün, beldelerin anası, Türk ve İslam dünyasının kalbi, Asya'nın ve Avrupa'nın kemeri, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul'un Hz. Peygamber tarafından müjdelenen fethinin 566'ncı yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

İstanbul'un fethinin bir destanın, bir dirilişin, şanı yüce Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir müjdenin şeref menkıbesi olduğunu belirten Şentop, "Bu menkıbe, dünya tarihine yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku kazandırmıştır." görüşünü paylaştı.

İstanbul'un ve fethin manasının hakkıyla kavranması gerektiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti: