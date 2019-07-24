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İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE VAHŞET (ek görüntü ve bilgilerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları vatandaşları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) MECİDİYEKÖY'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları vatandaşları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Bolbaatar Tserennamıd'in (44) yaralı olarak iki gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

POLİS EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU
Şişli, Mecidikeyöy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis Tserennamıd'ın son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C.(43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü. Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ OLAYIN DETAYLARINI ORTAYA ÇIKARDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi. Şüphelilerin dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları yaralı halde iki gün dolaşan Bolbaatar Tserennamıd'in sınırdışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun iki gün sonra "kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRİ KADIN 6 KİŞİ YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine polis olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B(26), hamile olduğu belirtilien kız arkadaşı Mandukhan E.(28), Tesenun B.(30), Jambajamts M.(28), Baabankau A.(24), Khundermankh C.(18) gözaltına aldı.

DÖVDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER
Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini onu dövdüklerini itiraf ederlerken ,ancak daha sonra mağdurun evden ayrılarak gittiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ek görüntüler
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-Güvenlik kameraları görüntüleri
-Şüphelilerin eve gelişi (1. görüntü)
-Şüphelilerin kırık sandalye parçalarıyla evden çıkmaları (2. görüntü)
-Bolbaatar Tserennamıd ve Myanganbuyar C.'nin taksiden inmeleri (3. görüntü)

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
24.07.2019 - 14.07 Haber Kodu : 190724114

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