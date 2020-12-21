İşte 2000 – 3000 TL arası en iyi telefonlar

Günümüzde akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Genele baktığımızda orta segment cihazların 3000 TL ve üzeri fiyatlardan çıkış yaptığını görüyoruz. Peki eli yüzü düzgün bir telefon için bu kadar para vermeye gerek var mı? Elbette yok.

Zira 2000 – 3000 TL bandına da oldukça kullanışlı telefonlar bulmak mümkün. Yapmanız gereken tek şey bakacağınız yeri bilmek.

Sizler için 2000 – 3000 TL bandına alabileceğiniz en iyi modellere ilişkin bir liste hazırladık.

Bu listede Xiaomi’den Oppo’ya Samsung’dan TCL’e kadar pek çok marka ve model mevcut. En önemli nüans ise tüm modellerin 3000 TL’den düşük fiyatlara sahip olması.

Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modeller ile baş başa bırakalım.

İŞTE 2000 - 3000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR

Xiaomi Redmi Note 9S Fiyat: 2.800 TL

Fiyat: 2.800 TL Xiaomi Redmi Note 8 Pro Fiyat: 2.800 TL

Fiyat: 2.800 TL Oppo Reno2 Z Fiyat: 2.880 TL

Fiyat: 2.880 TL Samsung Galaxy M31 Fiyat: 2.750 TL

Fiyat: 2.750 TL Realme 6 Fiyat: 2.850 TL

Fiyat: 2.850 TL Realme 7 Fiyat: 2.850 TL

Fiyat: 2.850 TL TCL 10 Plus Fiyat: 2.650 TL

Fiyat: 2.650 TL Samsung Galaxy A9 (2018) Fiyat: 2.950 TL

Fiyat: 2.950 TL Oppo A91 Fiyat: 2.950 TL

Fiyat: 2.950 TL Xiaomi Redmi Note 8 Fiyat: 2.650 TL

Fiyat: 2.650 TL Samsung Galaxy M21 Fiyat: 2.350 TL

Fiyat: 2.350 TL Samsung Galaxy A50 Fiyat: 2.950 TL

Dipnot olarak belirtelim. Biz bu fiyatları genel olarak bulduğumuz en düşük sitelerden aldık. Dolayısıyla farklı sitelerde farklı fiyatlar bulmanız mümkün. Belki bizim bulduğumuzdan daha düşük, daha uygun fiyatlara da rastlayabilirsiniz.

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