İşte 2000 – 3000 TL arası en iyi telefonlar

Günümüzde akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Genele baktığımızda orta segment cihazların 3000 TL ve üzeri fiyatlardan çıkış yaptığını görüyoruz. Peki eli yüzü düzgün bir telefon için bu kadar para vermeye gerek var mı? Elbette yok.
Zira 2000 – 3000 TL bandına da oldukça kullanışlı telefonlar bulmak mümkün. Yapmanız gereken tek şey bakacağınız yeri bilmek.
Sizler için 2000 – 3000 TL bandına alabileceğiniz en iyi modellere ilişkin bir liste hazırladık.
Bu listede Xiaomi’den Oppo’ya Samsung’dan TCL’e kadar pek çok marka ve model mevcut. En önemli nüans ise tüm modellerin 3000 TL’den düşük fiyatlara sahip olması.
Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modeller ile baş başa bırakalım.
Dipnot olarak belirtelim. Biz bu fiyatları genel olarak bulduğumuz en düşük sitelerden aldık. Dolayısıyla farklı sitelerde farklı fiyatlar bulmanız mümkün. Belki bizim bulduğumuzdan daha düşük, daha uygun fiyatlara da rastlayabilirsiniz.
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