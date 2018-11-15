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AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Yerel seçimler yaklaşırken son anketler de peş peşe geliyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazdı, AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonuçlarını da paylaştı. Acet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına karar verilen isimleri telefonla arayarak "Yola devam ediyoruz" dediğini ifade etti. Ayrıca anket sonuçlarında HDP'ye yer verilmemesi dikkati çekti.

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Mehmet Acet,"AK Parti'nin anketlerinden hangi sonuçlar çıkıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti'de ise, 30 büyükşehir için aday belirleme çalışmaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılan toplantılarla devam ediyor" dedi.

"Halen belediye başkanı olup da, yeniden aday olmasına karar verilen isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak 'Yola birlikte devam ediyoruz, hayırlı olsun' dediği söyleniyor" ifadesini kullanan Acet, devamında AK Parti tarafından Ankara için yaptırılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Acet, şu oranları verdi: AK Parti: Yüzde 40, CHP: 26, MHP: 12.5, İYİ Parti: 8


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Anahtar Kelimeler:
anket ak parti seçim 2019 seçim sonuçları yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan

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