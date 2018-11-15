AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Mehmet Acet,"AK Parti'nin anketlerinden hangi sonuçlar çıkıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti'de ise, 30 büyükşehir için aday belirleme çalışmaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılan toplantılarla devam ediyor" dedi.

"Halen belediye başkanı olup da, yeniden aday olmasına karar verilen isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak 'Yola birlikte devam ediyoruz, hayırlı olsun' dediği söyleniyor" ifadesini kullanan Acet, devamında AK Parti tarafından Ankara için yaptırılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Acet, şu oranları verdi: AK Parti: Yüzde 40, CHP: 26, MHP: 12.5, İYİ Parti: 8



