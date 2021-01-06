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İşte AnTuTu'ya göre Aralık 2020'nin en güçlü orta seviye Android telefonları!

06.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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İşte AnTuTu'ya göre Aralık 2020'nin en güçlü orta seviye Android telefonları!

AnTuTu Aralık 2020'nin en güçlü Android telefonlarını geçtiğimiz gün paylaşmıştı AnTuTu şimdi ise Aralık 2020'nin Android tarafındaki en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını açıkladı. AnTuTu Benchmark test sonuçlarına göre belirlenen listede MediaTek Dimensity 820 işlemcili Redmi 10X 5G ve Kirin 985 işlemcili Huawei Nova 7 Pro da yer aldı.

En güçlü Android telefonlar listesi aralık ayı için yenilenmiş ve söz konusu liste AnTuTu tarafından paylaşılmıştı. Aralık 2020'de listenin zirvesinde ise büyük bir değişiklik yaşanmıştı. Kasım ayında Huawei Mate 40 Pro+'ın lider olduğu en güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Aralık 2020'de Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 11 lider olmuştu. AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını paylaşırken, aynı dönemin Android tarafında yer alan en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını da listeledi.

REDMİ 10X 5G LİDERLİK KOLTUĞUNDA

AnTuTu tarafından yayınlanan Aralık 2020'nin en güçlü orta segment akıllı telefonlar listesinin liderlik koltuğunda MediaTek Dimensity 820 işlemcisine sahip Redmi 10X 5G yer aldı. Redmi 10X 5G'yi ise Kirin 985 işlemcisi ile gelen Huawei Nova 7 Pro ve Huawei Nova 7 takip etti. İlginç bir şekilde Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G'nin gerisinde kalarak dördüncü oldu. Snapdragon 700 serisi işlemcilere sahip akıllı telefonların da yer aldığı listenin tamamı ise şöyle:

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EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE ANDROİD TELEFONLAR (ARALIK 2020)

AnTuTu en güçlü orta seviye Android akıllı telefonlar

  • Redmi 10X 5G: 400 bin 742 puan
  • Huawei Nova 7 Pro: 399 bin 883 puan
  • Huawei Nova 7: 398 bin 308 puan
  • Redmi 10X Pro 5G: 398 bin 212 puan
  • Honor 30: 390 bin 184 puan
  • Honor X10: 362 bin 974 puan
  • Huawei Nova 7 SE: 355 bin 787 puan
  • Redmi Note 9 Pro 5G: 348 bin 343 puan
  • Oppo Reno5 5G: 348 bin 303 puan
  • Realme Q2 Pro 5G: 338 bin 215 puan
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