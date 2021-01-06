İşte AnTuTu'ya göre Aralık 2020'nin en güçlü orta seviye Android telefonları!

En güçlü Android telefonlar listesi aralık ayı için yenilenmiş ve söz konusu liste AnTuTu tarafından paylaşılmıştı. Aralık 2020'de listenin zirvesinde ise büyük bir değişiklik yaşanmıştı. Kasım ayında Huawei Mate 40 Pro+'ın lider olduğu en güçlü Android akıllı telefonlar listesinde Aralık 2020'de Snapdragon 888 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 11 lider olmuştu. AnTuTu, Aralık ayının en güçlü Android telefonlarını paylaşırken, aynı dönemin Android tarafında yer alan en güçlü orta seviye akıllı telefonlarını da listeledi.

REDMİ 10X 5G LİDERLİK KOLTUĞUNDA

AnTuTu tarafından yayınlanan Aralık 2020'nin en güçlü orta segment akıllı telefonlar listesinin liderlik koltuğunda MediaTek Dimensity 820 işlemcisine sahip Redmi 10X 5G yer aldı. Redmi 10X 5G'yi ise Kirin 985 işlemcisi ile gelen Huawei Nova 7 Pro ve Huawei Nova 7 takip etti. İlginç bir şekilde Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G'nin gerisinde kalarak dördüncü oldu. Snapdragon 700 serisi işlemcilere sahip akıllı telefonların da yer aldığı listenin tamamı ise şöyle: