HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

08.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

Apple'da CEO görevini devam ettiren Tim Cook 2020 kazancı ile ilgili rapor verdi. Rakamlara bakıldığında kazancın gerçekten de bir hayli yüksek olduğu görülüyor. İşte merak edilen bütün detaylar.

Tim Cook'un 2020 kazancı son dönemlerin en yüksek değerlerinden birisine ulaştı. Öncelikle onun aldığı normal maaştan bahsedelim. Cook, bu yıl içerisinde 3 milyon dolar maaş aldı. Apple firmasını domine eden isim için bu fiyat oldukça az. Asıl önemli gelir ek teşviklerden sağlandı.

TİM COOK'UN 2020 KAZANCI DUDAK DUDAK UÇUKLATTI

Tim Cook 10 milyon 731 bin dolar ekstra ödeme aldı ve böylece gelirini önemli ölçüde artırmış oldu. Sadece bunlarla bitti sanmayın. Apple CEO’su çok daha farklı ödemeler ve hizmetler de aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, görünüşe göre kendi CEO’suna çok iyi bakıyor. Bunun nedeni ise sadece CEO olmasından kaynaklı değil. Aynı zamanda dünya çapında satış rekorları kırabilmesi bunda büyük bir etkiye sahip.

Apple iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinde gösterilen başarılar, şirketin kazancında son derece etkili oldu. Bunun arkasındaki mimar da Tim Cook’tan başkası değildi. Onun çok fazla etkisinin olması, aldığı ücrette de kendisini gösterdi. Diğer şirket CEO’ları ile kıyaslandığında gerçekten de son derece iyi rakamlarda para kazanabildi.

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilirApple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Son olarak Tim Cook için sağlanan çok önemli bir olanaktan daha bahsedelim. 1 milyon 38 bin 259 dolar onun seyahat ve güvenliği için ayrıldı. Peki siz onun bu kadar yüksek miktarlarda kazanç sağlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sosyal medyaya reklam yasağı geliyor: Facebook ve Instagram kapatılacak mı?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Şaşırtan iPhone iddiası!Şaşırtan iPhone iddiası!
42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Apple App Store rekor kazanç elde etti

Samsung Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek?

Galaxy S21 Ultra nasıl bir kamera ile gelecek? İşte detaylar

iPhone 13 Pro ekranıyla dikkat çekebilir

Şaşırtan iPhone iddiası!

Elon Musk'tan WhatsApp'ın kararına karşı 'Signal' önerisi!

Elon Musk'tan WhatsApp'a tepki! Tavsiye verdi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu

Samsung Exynos 2100'ün tanıtım tarihi için gelen ilginç iddia!

İlginç Samsung iddiası! Bu tarihte mi resmileşecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.