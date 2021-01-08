İşte Apple CEO'su Tim Cook'un 2020 kazancı

Tim Cook'un 2020 kazancı son dönemlerin en yüksek değerlerinden birisine ulaştı. Öncelikle onun aldığı normal maaştan bahsedelim. Cook, bu yıl içerisinde 3 milyon dolar maaş aldı. Apple firmasını domine eden isim için bu fiyat oldukça az. Asıl önemli gelir ek teşviklerden sağlandı.

TİM COOK'UN 2020 KAZANCI DUDAK DUDAK UÇUKLATTI

Tim Cook 10 milyon 731 bin dolar ekstra ödeme aldı ve böylece gelirini önemli ölçüde artırmış oldu. Sadece bunlarla bitti sanmayın. Apple CEO’su çok daha farklı ödemeler ve hizmetler de aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, görünüşe göre kendi CEO’suna çok iyi bakıyor. Bunun nedeni ise sadece CEO olmasından kaynaklı değil. Aynı zamanda dünya çapında satış rekorları kırabilmesi bunda büyük bir etkiye sahip.

Apple iPhone 11 ve iPhone 12 serilerinde gösterilen başarılar, şirketin kazancında son derece etkili oldu. Bunun arkasındaki mimar da Tim Cook’tan başkası değildi. Onun çok fazla etkisinin olması, aldığı ücrette de kendisini gösterdi. Diğer şirket CEO’ları ile kıyaslandığında gerçekten de son derece iyi rakamlarda para kazanabildi.