İşte Apple ile ilgili son söylentiler! Yeni etkinlik mi geliyor?

iPhone 15 ailesini tanıttığı eylül etkinliğini geride bırakan Apple, son olarak yeni bir Apple Pencil tanıtarak ürün gamını genişletti. Ancak söylentiler devam ediyor ve son söylentiler oldukça dikkat çekici duruyor. İşte Apple ile ilgili son söylentiler!

"30 VEYA 31 EKİM'DE ETKİNLİK" İDDİASI

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, bu ay 30 Ekim Pazartesi ya da 31 Ekim Salı günü Mac ile ilgili bir lansman etkinliği planlıyor.

Gurman, bu ay duyurulması en muhtemel Mac'in 24 inçlik yeni bir iMac olduğunu düşünüyor. Mevcut iMac 900 günden uzun bir süredir güncellenmedi ve Apple'ın Mac serisinde hala M1 çipini kullanan tek model.

Ayrıca yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri görme şansımız olduğuna inanıyor. Apple'ın birinci sınıf MacBook Pro'larını Ocak 2023'te güncellediği göz önüne alındığında, bu biraz sürpriz bir karar olabilir gibi duruyor. Ancak Gurman, "aynı yıl içinde ek bir güncelleme alışılmadık olsa da düşünülemez değil." diyor.

YENİ iPAD'LERİN PİYASAYA SÜRÜLME TARİHİ

Yine Gurman'ın iddiasına göre Apple, Mart 2024'e kadar yeni iPad modellerini piyasaya sürmeyi planlamıyor.

Görünüşe göre Apple mart ayında yeni iPad'leri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Gurman, son bülteninde USB-C'li yeni Apple Pencil'ın ilkbaharda iPad'in yenilenmesinden önce geleceğini açıkladı. Apple'ın bir süredir 11. nesil iPad, yedinci nesil iPad mini ve altıncı nesil iPad Air üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Yeni nesil iPad Pro da bir olasılık, ancak şu anda yalnızca "daha küçük" iPad güncellemeleri ilkbahar için düşünülmüş gibi görünüyor.

Gurman, birinci nesil Apple Pencil'ın dokuzuncu nesil iPad ile birlikte kullanımdan kaldırılacağını tahmin ettiğini, çünkü o noktada artık Lightning konektörlü yeni iPad'lerin satışa sunulmayacağını da sözlerine ekledi. Bu değişikliğin "yakın zamanda" gerçekleşmesi ise beklenmiyor.

APPLE'IN ÜRETKEN YAPAY ZEKA PLANI VE DAHA AKILLI SİRİ

Öte yandan Gurman, Apple'ın Siri'nin yeni bir versiyonu da dahil olmak üzere, üretken yapay zekayı kullanan ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilecek çok sayıda özellik geliştirdiğini de iddia ediyor.





