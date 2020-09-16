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  4. İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı! Ankette dikkat çeken sonuç

İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı! Ankette dikkat çeken sonuç

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Avrasya Şirketi’nin yaptırdığı ankette yüzde 63. 8 oy oranı ile Türkiye’nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanı olarak ilk sırada yer aldı.

İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı! Ankette dikkat çeken sonuç

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz’ın açıkladığı, Eylül ayı anket sonuçlarına göre 30 Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan ankette vatandaşlara ‘Yaşadığınız ilin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz?’ ve ‘Belediye başkanınızın yaptığı icraatları beğeniyor musunuz’ sorusu yöneltildi.

Antalya Büyükşehir belediye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Anket sonucuna göre, en çok beğenilen belediye başkanı yüzde 63.8 oy oranı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olduğu bildirildi.

HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Halen hastanede koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Böcek, 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.

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