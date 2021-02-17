İşte 'Gara' katliamcısı teröristin katıldığı saldırılar

Teröristin kimliği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Meclis’te düzenlenen özel oturumda açıklanmıştı. Bakan Akar, Gara’da 13 vatandaşı şehit eden PKK’lı teröristin sözde mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın turuncu listede arandığını söylemişti. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirmişti.

Sorej kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın katıldığı belirlenen terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarından bazıları şöyle:

"2 Eylül 2012’de Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin güvenlik noktalarına düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. 3 Temmuz 2016’da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve askeri lojmanlara eş zamanlı uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırması sonucu 1 asker şehit oldu. Teröristin ayrıca 2016 ve 2017 yıllarında El Yapımı Patlayıcı (EYP)'li saldırılar ve yol kesme eylemlerine katıldığı belirlendi.

DHA

