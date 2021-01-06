İşte Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk kişisel hesap!

Uzun bir süredir Instagram’da en fazla takipçisi bulunan isim olan Ronaldo 250 milyon takipçiye ulaşan ilk gerçek profil olmayı başardı. Halihazırda Instagram’da en fazla takipçisi bulunan hesap Instagram’ın kendi sayfası. Bu sayfayı görmezden gelirsek Ronaldo’nun en fazla takipçiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ünlü futbolcu, uzun süredir Instagram’ın zirvesinde yer alıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde 250 milyon ziyaretçi barajını aşarak bir ilke daha imza attı.

RONALDO MESSİ'Yİ INSTAGRAM'DA GEÇTİ

Ronaldo’nun sürekli kıyaslandığı Messi’nin Instagram’daki takipçi sayısı ise yaklaşık olarak 175 milyon. Yani Ronaldo, Messi’ye sosyal medyada fark attı diyebiliriz.

Peki gelelim bu kadar takipçinin Ronaldo’ya ne faydası olduğuna. Halihazırda Ronaldo’nun milyonlarca euro kazandığını zaten biliyoruz. Ünlü futbolcu kulübünden kazandığı paranın haricinde sponsorlardan ve reklamlardan da dünyaları kazanıyor.

Ronaldo’nun sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlar için de uçuk paralar aldığı söyleniyor. Kesin olmamakla birlikte Ronaldo’nun sadece Instagram üzerinden yılda 40 – 50 milyon euro gibi ütopik bir para kazandığı iddia edilmekte.