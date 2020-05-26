İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırınca ‘yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Uzmanların sık sık uyardığı sosyal mesafe kuralının büyük önem kazanırken, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu.

9 METREKARELİK ÖZEL ALANLAR



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor. Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün de tüm hızıyla sürdü. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlaması planlanıyor.