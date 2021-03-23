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İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

23.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs süreci sebebiyle daha önce ertelenmiş olan ve daha sonra 2 ile 4 Mart tarihlerinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavına katılan adaylar, Unvan Değişikliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. Peki MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçları ne zaman ve nereden sorgulanacak? İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçları sorgulama sayfası...

İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

Pandemi dönemiyle birlikte daha önce yapılamamış olan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı 2 ile 4 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmişti. MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavına katılan adaylar, Unvan Değişikliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. Peki MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçları ne zaman ve nereden sorgulanacak?

MEB ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ E-SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

MEB Unvan Değişikliği Sınavı 5 senedir yapılmıyordu. En son 2015 senesinde yapılmış pşan ve 2020'de yapılması planlanan sınav koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmek durumunda kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik yapılan Unvan Değişikliği sınavı 81 ilin merkezinde e-Sınav biçiminde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın sonrasında gözler MEB unvan değişikliği sonuçlarına çevrildi. 

MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları 22 Mart 2021 tarihinde açıklandı. Aşağıda bulunan link üzerinden sınav sonuçlarınızı kontrol edebilmeniz mümkün.

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=CE8210006B71161E3910E352493247F9


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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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