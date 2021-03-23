İşte MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçlarını sorgulama sayfası

Pandemi dönemiyle birlikte daha önce yapılamamış olan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı 2 ile 4 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmişti. MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavına katılan adaylar, Unvan Değişikliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. Peki MEB unvan değişikliği e-sınav sonuçları ne zaman ve nereden sorgulanacak?

MEB ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ E-SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

MEB Unvan Değişikliği Sınavı 5 senedir yapılmıyordu. En son 2015 senesinde yapılmış pşan ve 2020'de yapılması planlanan sınav koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmek durumunda kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik yapılan Unvan Değişikliği sınavı 81 ilin merkezinde e-Sınav biçiminde gerçekleştirildi. Yazılı sınavın sonrasında gözler MEB unvan değişikliği sonuçlarına çevrildi.

MEB unvan değişikliği sınavı 2021 sonuçları 22 Mart 2021 tarihinde açıklandı. Aşağıda bulunan link üzerinden sınav sonuçlarınızı kontrol edebilmeniz mümkün.

https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=CE8210006B71161E3910E352493247F9



