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İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

MIUI 11 ile fazla yenilik eklemeyen Çinli firma, Android 10 ile gelen tüm özellikleri MIUI 12 güncellemesine saklamıştı. Xiaomi, bugün ise MIUI 12 alacak modeller ile karşımıza çıktı.

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Xiaomi’nin geçen yıl tanıtılan orta ve üst segment telefonlarının yanı sıra Redmi modellerine de bu güncellemenin gelecek olması oldukça sevindirici. Yeni arayüz güncellemesi ile sisteme Android 10 ile gelen yeniliklerin tamamı artık eklenecek. Ayrıca karanlık tema sistem genelinde daha efektif bir şekilde kullanılabilecek.

ANDROİD 10 JESTLERİ DE MIUI 12 İLE GELİYOR

Güncelleme ile gelecek olan yenilikler arasında Android 10’daki jestler yer alıyor. Bu jestler sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmak iPhone X ve sonrası modellerdeki gibi olukça akıcı ve kolay olacak. Sisten animasyonlarını daha yumuşak geçişler ile güncelleyecek olan Xiaomi, telefonlarındaki ana uygulamalarını da bu arayüz ile komple güncelleyecek.

Kamera uygulamasında ise gözle görünür tasarım değişiklikleri yapılacak. iOS’teki kamera uygulamasına benzer bir yapıda olacak olan yeni tasarım, kullanım açısından kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak.

2020’nin ikinci yarısından sonra dağıtımına başlanacak olan MIUI 12 güncellemesinin biraz gecikebileceğini söyleyebiliriz. Koronavirüs yüzünden tüm firmalar şu an çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiriyor. Durum böyle olunca bir takım işler ister istemez aksayabiliyor.

Xiaomi Mi 3A modelinde 3 defa Android 10 sunan ve 3 defa da güncellemeyi geri çeken Xiaomi, bakalım arayüz güncellemesi konusunda nasıl bir performans sergileyecek?

MIUI 12 alacak modeller

  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi Mi Mix 2
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi CC9 v
  • Xiaomi Mi Mi CC9e
  • Redmi K30
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Noe 7 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9SE
  • Xiaomi Mi 9 Pro
  • Xiaomi Mi 8

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Anahtar Kelimeler:
MIUI 12 Xiaomi Redmi MIUI 11

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