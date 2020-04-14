İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Xiaomi’nin geçen yıl tanıtılan orta ve üst segment telefonlarının yanı sıra Redmi modellerine de bu güncellemenin gelecek olması oldukça sevindirici. Yeni arayüz güncellemesi ile sisteme Android 10 ile gelen yeniliklerin tamamı artık eklenecek. Ayrıca karanlık tema sistem genelinde daha efektif bir şekilde kullanılabilecek.

ANDROİD 10 JESTLERİ DE MIUI 12 İLE GELİYOR

Güncelleme ile gelecek olan yenilikler arasında Android 10’daki jestler yer alıyor. Bu jestler sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmak iPhone X ve sonrası modellerdeki gibi olukça akıcı ve kolay olacak. Sisten animasyonlarını daha yumuşak geçişler ile güncelleyecek olan Xiaomi, telefonlarındaki ana uygulamalarını da bu arayüz ile komple güncelleyecek.

Kamera uygulamasında ise gözle görünür tasarım değişiklikleri yapılacak. iOS’teki kamera uygulamasına benzer bir yapıda olacak olan yeni tasarım, kullanım açısından kullanıcıya büyük kolaylık sağlayacak.

2020’nin ikinci yarısından sonra dağıtımına başlanacak olan MIUI 12 güncellemesinin biraz gecikebileceğini söyleyebiliriz. Koronavirüs yüzünden tüm firmalar şu an çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiriyor. Durum böyle olunca bir takım işler ister istemez aksayabiliyor.