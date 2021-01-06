HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

06.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaştırıcılığının fazla, öldürücü hızının ise daha az olduğunu söyledi. İlhan, mutasyonlu virüste en sık görülen semptomlarla ilgili de ''İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir'' diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, İngiltere'deki bilim insanlarının mutasyona ilişkin farklı açıklamalar yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 hafta önce İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türünün bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte girişte bizim hemen sınırları kapatmamız çok doğru bir yaklaşım oldu. Tüm yurt dışından gelenlere PCR testi yapmak, izolasyon, karantina koşullarını gerçekleştirmek en iyi çare gibi görünüyor" dedi.

'BULAŞICILIĞI FAZLA, ÖLDÜRÜCÜ HIZI AZ'

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaşıcılığının fazla olduğunu belirterek, "İngiltere'deki virüsün bulaştırıcılığının çok fazla olduğu; ama öldürücü hızının daha az olduğu yönünde hesaplamalar söz konusu. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi 1,3 civarında. Bu bize şunu gösteriyor; koronavirüsün önceki tiplerinde olduğu gibi acaba mutasyon ile kaybolma yönünde bir eğilim mi sağlayacak, bunu bize düşündürüyor açıkçası. Ama bunun için şu an bir kanıt söz konusu değil. Ama rakamlar gösteriyor ki yeni virüsün bulaştığı kişilerde İngiltere özelinde öldürücülük daha az" diye konuştu.

'ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SEMPTOMLARI DAHA FAZLA'

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

'15 OCAK'TAN ÖNCE ÇALIŞMALAR TAMAMLANABİLİR'

Prof. Dr. İlhan, Çin'den getirilen aşıların analizinin sürdüğünü kaydederek, "Aşılar denetimden geçiriliyor. Aşının saklanma koşulları, güvenirliği ve etkinliği konusunda değerlendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı laboratuvardan görüntü paylaştı. Burada değerlendirme yapılıyor, değerlendirmenin sonucunda, aşının raf ömründe yeterlilik, güvenirlik koşulları sağlanıyorsa Türkiye'de uygulamaya geçecek aşı. Bu tüm aşılar için böyle. Önce sağlık çalışanlarından başlayacak aşılama. Ocak ayının 15'ini bulmadan laboratuvardaki çalışmaların tamamlanacağı kanısındayım" dedi.

'AYNI AŞIDAN İKİ DOZ'

Prof. Dr. İlhan, vatandaşlardan aşı ile ilgili ilginç sorular geldiğini belirterek, "Bazen 'hocam bir aşı olsam yeter mi', 'iki aşıyı da ikişer doz olsam yeter mi' ya da 'iki dozu farklı aşılardan olayım mı' diye soruluyor. Vatandaşların aynı aşıdan iki doz olması şeklinde bir planlama var Türkiye'de. Sıra kendilerine geldiğinde hangi aşı varsa elde o aşıyı olması, hatta o aşıyı oldukları yerde ikinci dozu olmaları daha kolaylık sağlayacaktır. Aşılarla ilgili bir barkotlama sistemi de var. Kimin hangi aşıyı olduğu takip edilerek herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa aşının hangi paketten çıktığı saptanarak takibi yapılacak" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dediKısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

Görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Üniversite kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.