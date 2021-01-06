İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, İngiltere'deki bilim insanlarının mutasyona ilişkin farklı açıklamalar yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 hafta önce İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türünün bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte girişte bizim hemen sınırları kapatmamız çok doğru bir yaklaşım oldu. Tüm yurt dışından gelenlere PCR testi yapmak, izolasyon, karantina koşullarını gerçekleştirmek en iyi çare gibi görünüyor" dedi.

'BULAŞICILIĞI FAZLA, ÖLDÜRÜCÜ HIZI AZ'

Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaşıcılığının fazla olduğunu belirterek, "İngiltere'deki virüsün bulaştırıcılığının çok fazla olduğu; ama öldürücü hızının daha az olduğu yönünde hesaplamalar söz konusu. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi 1,3 civarında. Bu bize şunu gösteriyor; koronavirüsün önceki tiplerinde olduğu gibi acaba mutasyon ile kaybolma yönünde bir eğilim mi sağlayacak, bunu bize düşündürüyor açıkçası. Ama bunun için şu an bir kanıt söz konusu değil. Ama rakamlar gösteriyor ki yeni virüsün bulaştığı kişilerde İngiltere özelinde öldürücülük daha az" diye konuştu.