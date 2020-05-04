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İşte son günlerde koronavirüs vakası görülmeyen iller

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bir süredir koronavirüs vakalarının görülmediği Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklenmeye başladı. Bugün Artvin'de son 17, Sivas'ta ise son 3 gündür yeni koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı.

İşte son günlerde koronavirüs vakası görülmeyen iller

Sivas Valiliği, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasında olmamasına rağmen tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı Sivas'ta, bir süre önce de maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

Son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden, bahar ayı ile birlikte halkın sokağa çıkma eğiliminin artabileceği uyarısı yapılarak, koronavirüs ile etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi.

Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

ARTVİN'DE 17 GÜNDÜR POZİTİF VAKAYA RASTLANILMADI

Bugün gelen haberde Artvin’de koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Son günlerde koronavirüs vakası görülmeyen iller şöyle:

  • Gümüşhane

  • Bartın

  • Burdur

  • Tunceli

  • Sivas

  • Artvin
Bartın ve Gümüşhane'de günlerdir koronavirüs vakası görülmüyorBartın ve Gümüşhane'de günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

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