İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının en başında salondan çıkıp, kürsünün arkasındaki bölüme geçti. Bu durum, 'Erdoğan, Trump konuşurken salonu terk etti' yorumlarına da neden oldu ama gerçek ortaya çıktı.

ERDOĞAN KONUŞMA SIRASINI BEKLERKEN SÜRPRİZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan konuşma sırasını beklerken, konuşmasını bitiren Trump'la kürsünün arkasındaki kısımda karşılaştı ve sürpriz görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Erdoğan kürsüye geldi ve konuşmasını yaptı.

