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İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

New York'taki BM Genel Kurulu’nda gerçekleşen sürpriz Erdoğan-Trump görüşmesinin sırrı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının en başında salondan çıkıp, kürsünün arkasındaki bölüme geçti. Bu durum, 'Erdoğan, Trump konuşurken salonu terk etti' yorumlarına da neden oldu ama gerçek ortaya çıktı.

ERDOĞAN KONUŞMA SIRASINI BEKLERKEN SÜRPRİZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan konuşma sırasını beklerken, konuşmasını bitiren Trump'la kürsünün arkasındaki kısımda karşılaştı ve sürpriz görüşme gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Erdoğan kürsüye geldi ve konuşmasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bizde ne yiğit adam, trump konuşurken kaale almadı terk eti orayı sandık. Meğerse ayağiña gidiyormuş yiğidiim :)
boşuna kırdınız ayfonları
toplam 3 dakika konuşma olmuş sanki bütün kriz bitti dolar 3 tl ye düştü
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