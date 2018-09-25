İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının en başında salondan çıkıp, kürsünün arkasındaki bölüme geçti. Bu durum, 'Erdoğan, Trump konuşurken salonu terk etti' yorumlarına da neden oldu ama gerçek ortaya çıktı.
Erdoğan konuşma sırasını beklerken, konuşmasını bitiren Trump'la kürsünün arkasındaki kısımda karşılaştı ve sürpriz görüşme gerçekleşti.
Görüşmenin ardından Erdoğan kürsüye geldi ve konuşmasını yaptı.
BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
Trump'tan yeni yaptırım mesajı! Dünyaya duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mesaj! BM kürsüsünden duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 5 yorum