İşte Türkiye'de beta süreci başlayan GeForce Now'ın sistem gereksinimleri!

GeForce Now Türkiye ön kayıtları dün başladı. Böylece GeForce Now'ın Türkiye'deki beta süreci başlamış oldu. Aktarılan bilgilere göre Gameplus iş birliği ile Türkiye'ye gelen Nvidia GeForce Now, oyunculara Basic ve Premium olmak üzere iki farklı paket sunacak. 1 aylık beta sürecinden sonra 15 Mart'ta ise GeForce Now tüm kullanıcılara açılacak. Ancak yüksek donanım ihtiyacı duymamasına, düşük bütçeli Android bir tabletten dahi hizmet verebilmesine rağmen pek çok oyuncu GeForce Now sistem gereksinimlerini de merak ediyor.

İŞTE GEFORCE NOW'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GeForce Now sistem gereksinimleri, GeForce Now'ın internet sitesinde yer alıyor. Buna göre Mac OS, Windows PC, Nvidia Shield, Google Chrome, Android ve Safari (iPhone ve iPad) için farklı sistem gereksinimleri mevcut. GeForce Now'ın her sistem için gereken en önemli gereksinimi ise hızlı bir internet. Zira hangi sistemi kullanıyorsanız kullanın, 720P'de 60 FPS oyun oynayabilmek için 15 Mbps, 1080P'de 60 FPS değerinde oyun oynayabilmek için 25 Mbps internet hızına sahip olmak gerekiyor.İnternet sitesinde yer alan bilgilere bakılırsa GeForce Now'ın sistem gereksinimleri ise şöyle;