İşte Türkiye'de beta süreci başlayan GeForce Now'ın sistem gereksinimleri!

GeForce Now Türkiye ön kayıtları dün başladı. Böylece GeForce Now'ın Türkiye'deki beta süreci başlamış oldu. Aktarılan bilgilere göre Gameplus iş birliği ile Türkiye'ye gelen Nvidia GeForce Now, oyunculara Basic ve Premium olmak üzere iki farklı paket sunacak. 1 aylık beta sürecinden sonra 15 Mart'ta ise GeForce Now tüm kullanıcılara açılacak. Ancak yüksek donanım ihtiyacı duymamasına, düşük bütçeli Android bir tabletten dahi hizmet verebilmesine rağmen pek çok oyuncu GeForce Now sistem gereksinimlerini de merak ediyor.
İŞTE GEFORCE NOW'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
GeForce Now sistem gereksinimleri, GeForce Now'ın internet sitesinde yer alıyor. Buna göre Mac OS, Windows PC, Nvidia Shield, Google Chrome, Android ve Safari (iPhone ve iPad) için farklı sistem gereksinimleri mevcut. GeForce Now'ın her sistem için gereken en önemli gereksinimi ise hızlı bir internet. Zira hangi sistemi kullanıyorsanız kullanın, 720P'de 60 FPS oyun oynayabilmek için 15 Mbps, 1080P'de 60 FPS değerinde oyun oynayabilmek için 25 Mbps internet hızına sahip olmak gerekiyor.İnternet sitesinde yer alan bilgilere bakılırsa GeForce Now'ın sistem gereksinimleri ise şöyle;
GEFORCE NOW MACOS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: macOS 10.10 ve üzeri
- İnternet hızı: 720p’de 60 FPS için 15 Mbps, 1080p’de 60 FPS için 25 Mbps internet bağlantısı (Kablolu bir Ethernet bağlantısı veya 5GHz kablosuz yönlendirici kullanmanız gerekebilir). MacBook veya dizüstü bilgisayarınızda Ethernet bağlantı noktası yoksa, bir Ethernet adaptörü kullanmanız gerekebilir.
- Desteklenen kontrolcüler: Sony PlayStation DualShock 4, Logitech Gamepad F310 / F510 / F710, Microsoft Xbox 360 ve Xbox One kontrolcüleri
Desteklenen Mac modelleri
iMac 20 inç - 2009 Sonu ve daha yenisi
iMac 21.5 inç - 2009 Sonu ve daha yenisi
iMac 27 inç - 2012 Sonu ve daha yenisi
MacBook - 2008 ve daha yenisi
MacBook Retina -2017 ortası ve sonrası
MacBook Air 11 inç - 2015 başı ve daha yenisi
MacBook Air 13 inç - 2008 sonu ve daha yenisi
MacBook Pro 13 inç - 2015 başı ve daha yenisi
MacBook Pro 15 inç - 2008 Sonu ve daha yenisi
MacBook Pro 17 inç - 2009 ve daha yenisi
Mac Pro 2013 sonu ve daha yenisi
GEFORCE NOW WİNDOWS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 7'nin 64 bit sürümü veya daha yenisi gereklidir. Windows'un 32 bit sürümleri desteklenmiyor.
- İnternet hızı: 720p’de 60 FPS için 15 Mbps, 1080p’de 60 FPS için 25 Mbps internet bağlantısı (Kablolu bir Ethernet bağlantısı veya 5GHz kablosuz yönlendirici kullanmanız gerekebilir).
- İşlemci: Çift çekirdekli 2.0 GHz ve daha üstü x86-64 işlemci
- Bellek: 4 GB sistem belleği
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 600 serisi veya daha yenisi, AMD Radeon HD 3000 serisi veya daha yenisi, Intel HD Graphics 2000 serisi veya daha yenisi
- Desteklenen kontrolcüler: Nvidia Shield, Sony PlayStation DualShock 4, Sony PS5 DualSense, Logitech Gamepad F310 / F510 / F710, Microsoft Xbox 360 ve Xbox One kontrolcüleri, Microsoft Xbox Series X kontrolcüsü (Windows 10 1909 gerektirir)
GEFORCE NOW GOOGLE CHROME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Google Chrome üzerinden GeForce Now'a bağlanmak için Google Chrome 77.x veya üstü bir sürüm gereklidir. GeForce Now Google Chrome donanım gereksinimleri ile macOS ve Windows PC'nin donanım gereksinimleri aynıdır. GeForce Now'ı bir Chromebook ile kullanacaksanız 4 GB veya daha fazla RAM'e sahip olmanız gerekmektedir. Desteklenen kontrolcüler ise şu şekilde;
- Microsoft Xbox 360, Xbox One ve Xbox One S kontrolcüleri
- Microsoft Xbox Series X kontrolcüsü
- PlayStation 4 için Sony DualShock 4
- Sony PS5 DualSense kontrolcüsü
- Logitech Gamepad F710 (DirectInput modunda olmalıdır)
GEFORCE NOW ANDROİD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Android 5.0 (L) veya üstü, OpenGL ES 3.2 destekli bir Android sürümü
- RAM: Minimum 2 GB RAM
- İnternet hızı: 720p’de 60 FPS için 15 Mbps, 1080p’de 60 FPS için 25 Mbps internet bağlantısı
- Desteklenen kontrolcüler: Sony PlayStation DualShock 4 kontrolcüsü (OTG bağlantısı ile kullanılabiliyor), Xbox 360 ve Xbox One kontrolcüleri (OTG bağlantısı ile kullanılabiliyor), Nvidia Shield, Razer Kishi, Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat, Steelseries XL ve Steelseries Stratus Duo
GEFORCE NOW iOS VE İPADOS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: iPhone için iOS 14.3 veya sonrası, iPad için İPadOS 14.3 veya sonrası
- İnternet hızı: 720p’de 60 FPS için 15 Mbps, 1080p’de 60 FPS için 25 Mbps internet bağlantısı
- Desteklenen kontrolcüler: Razer Kishi, Rotor Riot kontrolörü, SteelSeries Nimbus, Gamevice, Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One ve Xbox One Elite Series 2 kontrolcüsü
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