İşte Türkiye rekorunun kırıldığı anlar! Bakan Soylu duyurmuştu: Dikkat çeken 'Katılaştırma' detayı... Aralarında villa da var

Aralarında bir villanın da bulunduğu birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçirildi. Bakan Soylu, bu miktarı "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması" sözleriyle açıkladı. Şüphelilerin ifadeleriyle polis, metamfetaminin yurt dışından sıvı olarak getirilip İstanbul'da katılaştırıldıktan sonra piyasaya sürüldüğünü belirledi. İşte Türkiye rekorunun kırıldığı operasyondan ayrıntılar ve görüntüler...

GEÇEN HAFTA DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ticareti yapan kişilere ait Esenyurt, Büyükçekmece, Kadıköy, Pendik ve Ümraniye'de operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131 kilo 785 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

VİLLA DAHİL 4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, yurt dışından sıvı olarak getirilen metamfetaminin İstanbul’da katılaştırılarak piyasaya sürüldüğünü belirledi. Dün akşam Beylikdüzü’nde aralarında bir villanın da bulunduğu 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

HEM SIVI HEM KATI HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 ton 746 kilo sıvı halde likit, 1 ton 656 kilo kristal olmak üzere toplamda 3 ton 402 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, operasyonda 10 kişiyi ise gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE TUTUKLAMA

2 farklı tarihteki operasyonda toplamda 3 ton 533 kilogram 785 gram metamfetamin ele geçiren polis toplam 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Polis operasyonları saniye saniye kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DE TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak operasyonla ilgili bilgi verdi.

Soylu paylaşımında "Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması! İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

(DHA)

