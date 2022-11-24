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  4. Son dakika | "Türkiye'de en yüksek" diyerek duyurdu: Aylarca takip edildiler... İstanbul'da zehir tacirlerine 'metamfetamin' şoku!

Son dakika | "Türkiye'de en yüksek" diyerek duyurdu: Aylarca takip edildiler... İstanbul'da zehir tacirlerine 'metamfetamin' şoku!

24.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Soylu İstanbul'da 6 aylık takibin ardından yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son dakika | "Türkiye'de en yüksek" diyerek duyurdu: Aylarca takip edildiler... İstanbul'da zehir tacirlerine 'metamfetamin' şoku!

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Bakan Soylu'nun aktardığına göre, Türkiye tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleşti.

İŞTE OPERASYONLARIN AYRINTILARI! AYLARCA TAKİP EDİLDİLER

Bakan Soylu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına "Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması!" notunu düşen Soylu, operasyonla ilgili bilgi verdi.

Soylu'nun paylaşımına göre İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasında operasyonlar gerçekleşti.

Bu operasyonlar sonucu 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 12 kişi tutuklanırken Soylu 10 kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

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Süleyman Soylu metamfetamin

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