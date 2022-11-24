Son dakika | "Türkiye'de en yüksek" diyerek duyurdu: Aylarca takip edildiler... İstanbul'da zehir tacirlerine 'metamfetamin' şoku!

Son dakika haberi: Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Bakan Soylu'nun aktardığına göre, Türkiye tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleşti.
Bakan Soylu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına "Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması!" notunu düşen Soylu, operasyonla ilgili bilgi verdi.
Soylu'nun paylaşımına göre İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasında operasyonlar gerçekleşti.
Bu operasyonlar sonucu 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 12 kişi tutuklanırken Soylu 10 kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü belirtti.