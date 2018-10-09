İşte uygun fiyatlı Oppo K1!

Son dönemde Xiaomi’nin yükselişe geçmesi, en çok Oppo ve Vivo’yu etkiledi. Çünkü Xiaomi ilk 4 içerisine girmeden önce genel itibariyle 4. sıra Oppo ya da Vivo’nun oluyordu. Xiaomi’nin uygun fiyatlı modellerinin sayısını arttırarak, sevkiyat rakamlarında 4. sıraya çıkması, Oppo’yu harekete geçirdi. Orta segmente hitap eden uygun fiyatlı bir model için kolları sıvayan Çinli üretici, yakında Oppo K1 modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler ışığında Oppo K1’in R17 Pro ve R15 karışımız bir model olduğunu biliyoruz. Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 660 yonga setinden alan Oppo K1, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. RAM kapasitesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak 6GB’a kadar yükseltilebiliyor.

FullHD+ çözünürlükte 19.5:9 en boy oranına sahip bir ekranla gelen OppoK1, kutudan ilk çıktığında ise ColorOS’in son sürümü ile çalışacak.

Telefonun şimdiye kadar sızdırılan görsellerinde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olmadığı görünmüştü. Bu da OppoK1’in ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelebileceği anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu bağlamda telefonun fiyatının da Oppo F9 ile Oppo R17 arasında bir skalada yer alacağını söyleyebiliriz.

Oppo’nun orta segmentteki yeni modeli için sızdırılan son canlı görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

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