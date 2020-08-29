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İşte yüzyılın en iyi buluşlarından olan elektrikli araçlar hakkında merak edilenler...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

Çevre dostu olmasının yanı sıra tasarruf sağlamasıyla da öne çıkan elektrikli araçlar, gün geçtikçe daha çok ilgi görüyor. Geleneksel araçlara göre yakıt masrafının olmaması, elektrikli araçların tercih edilebilirliğini artırıyor. Peki, elektrikli araçlar nasıl çalışır? Konuyla ilgili bilmek istediklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

İşte yüzyılın en iyi buluşlarından olan elektrikli araçlar hakkında merak edilenler...

Araç satın almak ya da aracını yenilemek isteyenler, avantajlarından dolayı elektrikli olanlara yönelebiliyor. Bu tür araçlarda motora güç iletilmesi ve tekerleklerin dönmesi için yalnızca pilin şarj edilmiş olması yeterli.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MOTORU NASIL ÇALIŞIR?

Elektrikli otomobil motorları bir şebekeden şarj edilir. Elektrik, tekerlekleri döndüren ve motora güç veren pillerde depolanır. Elektrikli araçlar, geleneksel yakıt motorlu araçlara oranla daha hızlı bir performans sunar.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MOTORU NASIL ŞARJ EDİLİR?

Elektrikli araç motoru, halka açık bir şarj istasyonunda ya da ev tipi bir cihazla şarj olur. Hibrit ve elektrikli araçların pillerini doldurmak için istasyonları tercih etmek, maddi açıdan daha avantajlı. Evde şarj yapmak, elektrik faturasını ekstradan yükseltebilir.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MENZİLİ

Tam dolu şarj ile ne kadar yol gidebileceğiniz, aracın marka ve modeline bağlı. Her araç modelinin farklı bir pil boyutu ve verimliliği var. Bir aracın yüksek verimlilik sunması, sürücüyü yarı yolda bırakmamasıyla da yakından ilişkili. Yol ortasında durup şarj ihtiyacını giderdiğiniz bir araç, uzun seyahatler için ideal olmayabilir. Bu nedenle elektrikli araç satın almadan önce, üretici firmanın sunduğu pil kapasitesine de göz atmalısınız.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TÜRLERİ NELER?

Birden çok elektrikli araç türü var. Bunlar:

  • Plug-in elektrik: Bu araçlar tamamen elektrikle çalışır ve gücünü pilinden alır. Çalışmak için benzine veya dizel yakıta ihtiyaç duymaz. Geleneksel arabalar gibi herhangi bir emisyon üretmez.

  • Plug-in hibrit: Çoğunlukla elektrikle çalışan hibrit araçlar, geleneksel bir yakıt motoru da bulundurur. Böylece isteğe göre yakıtla veya elektrik ile kullanılabilir. Yakıtla çalışırken emisyon üretir, elektrikle çalışırken emisyon üretmez. Hibrit arabalar, standart elektrikli arabalar gibi şarj edilme ihtiyacı duyar.

  • Hibrit-elektrik: Bu araçlar esas olarak benzin veya dizel yakıt ile çalışır. Fakat aynı zamanda rejeneratif bir elektrik bataryası da bulundurur. Sadece tek bir düğme sayesinde çalışma sistemi değiştirilebilir.

ELEKTRİKLİ ARACI ÇALIŞTIRAN SİSTEMLER

Elektrikli araçlar, içten yanmalı bir araca göre yüzde 90 daha az hareketli parçaya sahip. Bir elektrikli aracı hareket ettiren parçalar:

  • Elektrik motoru: Tekerlekleri döndürmek için güç sağlar. DC/AC tipi olabilir, ancak AC motorlar daha yaygın olarak kullanılır.

  • İnvertör: Doğru akım biçimindeki elektriği, alternatif akıma dönüştürür.

  • Aktarma organları: Elektrikli araçlar, gücü motordan tekerleklere gönderen standart bir şanzımanla çalışır.

  • Piller: Bir elektrikli aracın çalışması için ihtiyaç duyduğu elektriği depolar. Pilin KW değeri ne kadar yüksekse, şarj aralığı o kadar uzun olur.

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