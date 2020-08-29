İşte yüzyılın en iyi buluşlarından olan elektrikli araçlar hakkında merak edilenler...

Araç satın almak ya da aracını yenilemek isteyenler, avantajlarından dolayı elektrikli olanlara yönelebiliyor. Bu tür araçlarda motora güç iletilmesi ve tekerleklerin dönmesi için yalnızca pilin şarj edilmiş olması yeterli.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MOTORU NASIL ÇALIŞIR?

Elektrikli otomobil motorları bir şebekeden şarj edilir. Elektrik, tekerlekleri döndüren ve motora güç veren pillerde depolanır. Elektrikli araçlar, geleneksel yakıt motorlu araçlara oranla daha hızlı bir performans sunar.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MOTORU NASIL ŞARJ EDİLİR?

Elektrikli araç motoru, halka açık bir şarj istasyonunda ya da ev tipi bir cihazla şarj olur. Hibrit ve elektrikli araçların pillerini doldurmak için istasyonları tercih etmek, maddi açıdan daha avantajlı. Evde şarj yapmak, elektrik faturasını ekstradan yükseltebilir.

ELEKTRİKLİ ARAÇ MENZİLİ

Tam dolu şarj ile ne kadar yol gidebileceğiniz, aracın marka ve modeline bağlı. Her araç modelinin farklı bir pil boyutu ve verimliliği var. Bir aracın yüksek verimlilik sunması, sürücüyü yarı yolda bırakmamasıyla da yakından ilişkili. Yol ortasında durup şarj ihtiyacını giderdiğiniz bir araç, uzun seyahatler için ideal olmayabilir. Bu nedenle elektrikli araç satın almadan önce, üretici firmanın sunduğu pil kapasitesine de göz atmalısınız.