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İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem gazinoyu kurşunladı

17.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem gazinoyu kurşunladı

Olay, önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlenmek için gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G., hesabın da fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G., önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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Şüpheli Nuri G’nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT’ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

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Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adliye çıkışında basın mensuplarının ‘Neden ateş ettiniz” sorusuna çıkan Nuri G., “Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız” diyerek tepki gösterdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı
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