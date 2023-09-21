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İşten atıldı ama büyük ikramiye kazandı! Tam 109,3 milyon euro...

21.09.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da işten atılan bir kadın, milli piyangodan servet kazandı! Tam 109,3 milyon avro ikramiye kazandığı belirtilen kadın, "Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." dedi.

İşten atıldı ama büyük ikramiye kazandı! Tam 109,3 milyon euro...

Fransa'nın milli piyango oyunlarının işletmecisi FDJ'den yapılan açıklamaya göre, Morhiban kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadın, talihini değiştirmek için Euromillions adlı piyangodan bilet aldı.

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı.

İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 avro kazandığını öğrendi.

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İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada "Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez." ifadesini kullandı.

Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland'a seyahate çıkacağını aktardı. (AA)

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Milli Piyango Fransa

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