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İşten eve dönerken döve döve öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen Ahmet Ayyıldız (38) kimliği belirsiz kişi yada kişilerce dövülerek öldürüldü.

İşten eve dönerken döve döve öldürüldü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen Ahmet Ayyıldız (38) kimliği belirsiz kişi yada kişilerce dövülerek öldürüldü. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde çalıştığı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde ki tekstil fabrikasında mesaisi biten Ahmet Ayyıldız motosikleti ile evine dönerken Küçük Tüysüz köyü köyü yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önü kesilerek taşlarla darp edilerek feci şekilde öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldız’ın cesedini yol kenarında üzeri taşlarla gömülmüş şekilde buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Ayyıldız’ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Adana Ali Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma cinayet ile ilgili soruşturması sürerken Ahmet Ayyıldız’ı öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşten eve dönerken döve döve öldürüldü

İşten eve dönerken döve döve öldürüldü

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