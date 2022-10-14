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İstenmeyen lekeler kabusunuz olmasın! Kıyafetteki çamaşır suyu lekesini böyle çıkarın

14.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tercih edilen temizlik malzemelerinden biri olan çamaşır suyu kıyafetlere değdiğinde sorun ortaya çıkarıyor. Kıyafetlerin rengini değiştiren çamaşır suyu lekesi sinirleri bozuyor. Çamaşır suyu lekesini çıkarmak için bir de bu yolu deneyin.

İstenmeyen lekeler kabusunuz olmasın! Kıyafetteki çamaşır suyu lekesini böyle çıkarın

Çamaşır suyu lekesi en sinir bozucu ve inatçı lekeler arasında yer alıyor. Bu lekeden kurtulmak ise bir hayli güç, ancak imkansız değil. İşte çamaşır suyu sıçrayan kıyafetlerinizi kurtaracak yol...

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çamaşır suyu lekesini koyu renkli kıyafetten çıkarmaya çalışmayan, renkli kıyafetten çıkarmaya çalışmaktan daha kolaydır. Çamaşır suyu ile temizlik yapacağınız zaman her ihtimale karşı koyu renkli kıyafet tercih etmenizde fayda var.

Koyu renkli giyside çamaşır suyu lekesi varsa bu yöntemi deneyin. Bunun için berrak alkol ve bir top pamuk edinin. Ardından top pamuğa biraz alkol sürün. Lekeli bölgeyi ve çevresini ovalamaya başlayın. Giysinin orijinal renginin ağartılmış alana yayılacağını göreceksiniz. Renk yayılana kadar ovalamaya devam edin. Soğuk suda iyice durulayın.

İstenmeyen lekeler kabusunuz olmasın! Kıyafetteki çamaşır suyu lekesini böyle çıkarın

TÜM RENKLERDEN KURTULUN

Eğer kıyafette büyük bir leke varsa kıyafeti komple çamaşır suyuna batırarak tüm renklerden kurtulabilirsiniz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.

Beyaz kıyafetteki çamaşır suyu lekesini çıkarmak için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın. Lekeli alanı temizledikten sonra beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin. Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya özen gösterin.

Kurutma işlemini renk kaybolana kadar devam ettirin. Leke gittiğinde sirke kokusunu yok etmek için çamaşırlarınızı deterjanla düzenli olarak yıkayın, kurutun.

Yöntemler işe yaramadıysa,

Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayabilirsiniz.
Tüm elbisenin rengini çamaşır suyu ile çıkarabilirsiniz.
Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.
Eski zamanlardaki gibi yama yapabilirsiniz.
Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayabilirsiniz. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke kapanmış olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
çamaşır suyu kıyafet
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