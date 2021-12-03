İstenmeyen tüylere elveda deyin! Kıl köklerini zayıflatarak zamanla tüyleri azaltan doğal yöntemler

Evde kolaylıkla bulabileceğiniz doğal malzemeleri kullanarak tüylerinizi azaltmak kulağa oldukça cazip geliyor, değil mi? O hâlde bunun o kadar da zor olmadığını, zamanla tüylerinizin epeyce azalacağını ve çıkma sürelerinin uzayacağını söyleyelim size hemen. Hadi, tüylerden kurtulmanın yollarına bir göz atalım.

SOĞAN

İstenmeyen tüyleri zayıflatmada en etkili ürünlerden biri, soğan rendesi! Hazırlamak ise malzemesini mutfağınızda bulmak kadar kolay. Sadece soğanı rendeleyin ve ağdadan sonra cildinize sürüp bir süre bekletin.

LEBLEBİ TOZU

Özellikle yüzde çıkan istenmeyen tüyler için leblebi tozu tarifini uygulayabilirsiniz. Haftada iki kere uygulama ile zamanla tüylerinize veda edeceksiniz. 2 yemek kaşığı leblebi tozu, 1 yemek kaşığı krema, 2 çay kaşığı süt, 1 çay kaşığı zerdeçala ihtiyacınız var. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. On beş dakika beklettikten sonra yüzünüzü ılık suyla güzelce durulayın.

PORTAKAL KABUĞU

Mis kokulu bir tüy azaltıcı tarif! Tek yapmanız gereken portakal kabuklarını rendeden geçirip ağda sonrası cildinize uygulamak. Bir saat bekledikten sonra yıkayın ve cildiniz mis gibi kokarken tüylerinizin azalmasının keyfine varın.

KARINCA YUMURTASI YAĞI

Karınca yumurtası yağı, en eski yöntemlerden biri. Uygulamaya başlamadan cildinizin minik bir bölgesinde deneyerek alerjinizin olup olmadığını test etmekte fayda var. Sonra tek yapmanız gereken yağı her ağda sonrası sürmek. Zaman içerisinde alacağınız sonuçlara inanamayacaksınız.

LİMON & TUZ

Bir başka etkili yöntem ise limon ve tuz kullanmak. Orta boy bir limonun suyuna iki çay kaşığı tuz ekleyerek iyice karıştırın ve cildinize sürün. Üç dört saat bekledikten sonra ılık suyla iyice durulayın.

ZERDEÇAL

Yemeklere renk ve lezzet katan sapsarı zerdeçal da istenmeyen tüylerden kurtulmada epey etkili. İhtiyacınız kadar zerdeçala göz kararı süt ekleyerek macun kıvamına getirin. Macunu ağda sonrası cildinize sürün ve bir müddet bekletin. Son adım yıkamak! Düzenli uygulayın ve istenmeyen tüylerinize veda edin!



