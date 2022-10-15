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İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

13.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmak istiyor ancak tehlikeli ve yorucu sporları tercih etmiyorsanız badminton, tam size göre! Her yaş grubuna uygun ve oldukça güvenlikli olan badmintonu oynamak için yalnızca iki adet raket ve bir adet topa ihtiyacınız var. Çocuklarınızı da bu spora yönlendirerek onların gelişimini destekleyebilirsiniz. Öyleyse gelin, vakit kaybetmeden en iyi badminton markaların raketlerini birlikte inceleyelim.

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

İçindekiler

  • Badminton nasıl oynanır?
  • 1. Alaşım çelik malzemeden üretilen: Delta Ds 905 Badminton Raketi
  • 2. İster amatör ister profesyonel olarak kullanın: Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti
  • 3. Kaliteli tasarım: Yonex Muscle Power 2 Badminton Raketi
  • 4. Ekonomik bir seçenek: Can Sport Badminton Raket Seti
  • 5. Başlangıç seviyesindeki oyuncular için: SELEX THUNDER Badminton Seti
  • 6. İnce eleyip sık dokuyanlar için: Delta Ds 857 Badminton Raketi
  • 7. Kolay taşıma imkânı: Tosima Çantalı Badminton Seti
  • 8. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin: BUFFER Işıklı Badminton Seti
  • 9. Badminton sporuna başlamak isteyenlere: Rubenis Elg Badminton Raket Seti
  • 10. En keyifli spor için: Busso BS 3000 Badminton Raketi

Oldukça basit kuralları bulunan badmintonu çok kısa sürede öğrenebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Piyasada alaşım çelik veya alüminyum malzemeden üretilen raketlerden ekonomik seçeneklere ve ışıklı modellere kadar birbirinden farklı birçok ürün mevcut. Hem profesyonel hem amatör seviyede kullanabileceğiniz raket çeşitlerini bir araya getirdik. Kendinize uygun badminton raketini seçmek için yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

Badminton nasıl oynanır?

Oynaması oldukça kolay olan badminton, iki ya da dört kişiyle ortasında file bulunan bir sahada oynanır. Oyunda topun karşı sahaya kurallara uygun olarak gönderilmesi amaçlanır. 15 sayıya ulaşan, seti kazanır. Galibiyet içinse iki set farkı gerekir. Eğer aklınızda "Badminton raketi nasıl tutulur?" gibi bir soru varsa birçok raket tutuş şekli olduğunu bilmelisiniz. Örneğin backhand raket tutuşunda baş parmak, raketin geniş yüzeyine zile basar gibi basmalı ve diğer parmaklar raketi sarmalı. Forehand raket tutuşunda ise baş ve işaret parmaklarının iç yüzeyi raketi kavrar. Diğer parmaklar da raketi sıkıca sarar. Bu tutuşta avuç içerisinde boşluk oluşur.

1. Alaşım çelik malzemeden üretilen: Delta Ds 905 Badminton Raketi

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

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İki veya dört kişiyle oynanabilen badminton sporu için oldukça az ekipmana ihtiyaç duyulur. Bunun için badminton raketleri ve özel tasarlanan badminton topuna ihtiyaç duyulur. Siz de badminton oynamak ve oyununuzu kaliteli bir raketle daha da keyifli hâle getirmek istiyorsanız Delta Ds 905 Badminton Raketi'ni rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Alaşım çelikten üretilen ürünü ister profesyonel maçlarda ister boş vakitlerinizi değerlendirmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Set ile gönderilen taşıma çantası sayesinde badminton raketlerinizi istediğiniz her yere kolaylıkla taşıyabilir, kullanmadığınız zamanlarda ürünü güvenle muhafaza edebilirsiniz.

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2. İster amatör ister profesyonel olarak kullanın: Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

Türkçe adı tüytop olan badminton, tehlikesiz ve eğlenceli bir spor olmasıyla yediden yetmişe kadar her yaş grubuna hitap eder. Profesyonel olarak sahada oynansa da parklarda, bahçelerde ve bütün açık alanlarda hoş vakit geçirmek için oynanabilir. Gerek profesyonel gerek amatör kullanıma uygun olan Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti, en çok satılan badminton setleri arasında yer alır. Siz de kaliteli bir badminton raketi tavsiyesi arayışındaysanız kullanıcıların beğenisini kazanan ve birçok olumlu yorum alan ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Kaliteli tasarım: Yonex Muscle Power 2 Badminton Raketi

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

Raketin maç sonuçlarını doğrudan etkilediği badminton sporunda kaliteli raket seçimi büyük önem taşır. Bunun için raketin ağırlığına, kafa tasarımına ve sapının uzunluğuna dikkat edilmesi gerekir. Siz de başarılı sonuçlar almak ve iyi bir performans elde etmek için en iyi badminton raketleri arasında yer alan Yonex Muscle Power 2 Badminton Raketi'ni tercih edebilirsiniz. Alüminyum malzemeden üretilen raket ile oynadığınız oyundan keyif alabilirsiniz. Modelin stres yükünü ve yorgunluğu ortadan kaldıran yuvarlak kemerlerdeki ip tasarımı sayesinde yorulmadan badminton oynayabilirsiniz.

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4. Ekonomik bir seçenek: Can Sport Badminton Raket Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

İki adet raketten oluşan Can Sport Badminton Raket Seti, ekonomik bir seçenek arayanlar için en iyi badminton seti olabilir. İstediğiniz her yerde arkadaşlarınızla veya ailenizle hoşça vakit geçirmek için kullanabileceğiniz ürün, siyah rengi ile herkesin beğenisine hitap eder. Egzersiz yapmanın en keyifli yollarından olan badminton sayesinde enerji seviyenizi artırabilir, vücudunuzdaki yağları yakabilir, çeviklik ve hız kazanabilirsiniz. Dinamik bir denge elde edebilir ve vücut koordinasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Sporun daha birçok faydası için az maliyetli raket setini seçerek hemen badmintona başlayabilirsiniz.

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5. Başlangıç seviyesindeki oyuncular için: SELEX THUNDER Badminton Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

İkişer adet badminton raketi ve topundan oluşan SELEX THUNDER Badminton Seti, kalitesiyle fark yaratır. Başlangıç seviyesindeki oyuncular için uygun olan ürün, kullanıcılar tarafından en çok beğenilen badminton raket setleri arasında yer alır. Ürünü tercih ederek istediğiniz her yerde badminton oynayabilirsiniz. Böylece keyifli vakit geçirirken spor da yaparak sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Hızlı hareket ve anlık hamleler gerektiren badminton oyunu sayesinde konsantrasyonunuzu artırabilirsiniz. Aynı zamanda ikili veya dörtlü oyunlar oynayarak sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirebilir, küçük turnuvalar düzenleyebilirsiniz.

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6. İnce eleyip sık dokuyanlar için: Delta Ds 857 Badminton Raketi

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

Siz de badmintona başlamak istiyor ve "Badminton raketi alırken nelere dikkat edilir?" diye düşünüyorsanız başlangıç için 3U veya 4U yani 80-84 gram ağırlığındaki raketleri tercih edebilirsiniz. Badmintonda gelişene kadar sert şafta sahip raketlerle daha kolay kontrol imkânı elde edebilirsiniz. Badminton raketi için önemli bir kriter olan sap kalınlığına karar verirken küçük sapları seçebilirsiniz çünkü küçük saplı raketleri istediğinizde büyütebilirsiniz. Ancak büyük sapları küçültemezsiniz. Başlangıç seviyesi için denge noktası ortada olan raketlere öncelik verebilirsiniz. Eğer bütün bu özellikleri taşıyan bir ürün isterseniz Delta Ds 857 Badminton Raketi'ni tercih edebilirsiniz.

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7. Kolay taşıma imkânı: Tosima Çantalı Badminton Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

Tosima Çantalı Badminton Seti, iki adet badminton raketi, üç adet badminton topu ve bir adet taşıma çantasından oluşur. Özel çantası sayesinde seti ister elinizde tutarak ister askısını kullanarak rahatça taşıyabilirsiniz. Yeşil rengiyle dikkat çeken ürünü en pahalı badminton raketi setlerine para vermenize gerek kalmadan keyifle kullanabilirsiniz. İster profesyonel ister hobi için kullanıma uygun olan badminton raket setinin kaliteli tasarımı sayesinde ürünü uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Tam bir fiyat performans ürünü olan seti tercih ederek badmintonun keyifli dünyasına hemen adım atabilirsiniz.

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8. Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin: BUFFER Işıklı Badminton Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

İki adet ışıklı raket, birer adet ışıklı ve ışıksız tüytoptan oluşan BUFFER Işıklı Badminton Seti'nin farklı tasarımıyla badmintonun büyülü dünyasına adım atabilir, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde ürünü her yere yanınıza götürebilir; piknik, ev, park veya ofis fark etmeksizin boş zamanlarınızda badminton oynayabilirsiniz. Ergonomik tasarımıyla kolay kullanılan setle çocuklarınıza da badminton sporunu sevdirebilir ve onlarla badminton oynayarak birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hobi amaçlı en iyi badminton raketi seti olabilecek ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

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9. Badminton sporuna başlamak isteyenlere: Rubenis Elg Badminton Raket Seti

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

Kaz tüyünden yapılma bir top ve özel raket ile oynanan badmintonun tarihi, MÖ 5. yüzyıla dayanır. Badminton raketi ölçülerinin ise uzunluk olarak en fazla 68, genişlik açısından da maksimum 23 cm olması gerekir. Her yaşa ve her performans düzeyine uygun olan badminton, oldukça keyifli olmasının yanı sıra insan sağlığını da destekler. Siz de bu binlerce yıllık kadim sporu öğrenmek ve eğlenceli vakit geçirirken spor yapmak isterseniz ikişer adet top ve badminton raketinden oluşan Rubenis Elg Badminton Raket Seti'ni tercih edebilirsiniz.

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10. En keyifli spor için: Busso BS 3000 Badminton Raketi

İster hobi olarak ister profesyonel seviyede oynamak isteyenler için en iyi badminton raketleri

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En iyi badminton topu, 14-16 tüyden oluşur ve ağırlığı 4,73 ila 5,5 gram arasında değişir. Doğru top seçiminden sonra badminton raketi özellikleri de sporcular için önem taşır. Oyuncunun oyun stiline uygun bir raket seçiminde bulunması gerekir. Kullanım rahatlığına özen gösteren Busso da en iyi badminton raketi markaları arasında yer alır. Siz de iyi bir oyun performansı için Busso BS 3000 Badminton Raketi'ni tercih ederek ister profesyonel sahalarda ister hobi olarak spor salonu ve açık alanlarda badmintonun tadını çıkarmaya ne dersiniz?

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