"İster istemez fiyat artırmış durumdayız"

MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, tatil paketi fiyatlarının son 2 yıla kıyasla arttığını belirterek, "Hem işçilik maliyetleri hem de misafiri ağırlarken sunduğumuz hizmetlerle alakalı her kalemde ciddi artış söz konusu. Bunları toparlamak ve karlı bir operasyon adına bizler de ister istemez fiyat artırmış durumdayız." dedi.

Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil paketi fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Artışın girdi maliyetlerindeki yükseliş ve yoğun talepten kaynaklandığını dile getiren Sili, "Fiyatlarımızı bir sene önceden veriyoruz. Yani temmuz ayına geldiğimizde bir sene sonranın anlaşmaları bitmiş oluyor. Yurt içi pazarında ise yılbaşına gelmeden ekim-kasım gibi anlaşmalarımız bitmiş oluyor. Dolayısıyla bizlerin bugünden fiyatları artırmamız söz konusu değil." dedi.

Kötü geçen sezonlarda maliyet düzeyinde fiyat vermek zorunda kaldıklarını belirten Sili, şöyle devam etti:

"Şimdi karlı bir operasyon gerçekleştirmek adına fiyatları yükseltmiş durumdayız. Bir diğer neden de girdi maliyetlerinin artmış olması. Hem işçilik maliyetleri hem de misafiri ağırlarken sunduğumuz hizmetlerle alakalı her kalemde ciddi artış söz konusu. Bunları toparlamak ve karlı bir operasyon adına bizler de ister istemez fiyat artırmış durumdayız. Bizler de fiyatların istikrarlı olmasını arzu ederiz ama ne yazık ki bu yıl yaşadığımız bir süreç var. 'Yok satarak, fiyatlarımızı artıralım' gibi bir anlayış söz konusu değil."