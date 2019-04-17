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"İster istemez fiyat artırmış durumdayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili: - "Hem işçilik maliyetleri hem de misafiri ağırlarken sunduğumuz hizmetlerle alakalı her kalemde ciddi artış söz konusu. Bunları toparlamak ve karlı bir operasyon adına bizler de ister istemez fiyat artırmış durumdayız" - TÜRSAB Alanya YTK Başkanı Bilal Korkmaz: - "Sektör kendini toparlamaya, 2015 yılına dönmeye çalışıyor. Bence bu bir fiyat artışı değil toparlanma sürecidir"

MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, tatil paketi fiyatlarının son 2 yıla kıyasla arttığını belirterek, "Hem işçilik maliyetleri hem de misafiri ağırlarken sunduğumuz hizmetlerle alakalı her kalemde ciddi artış söz konusu. Bunları toparlamak ve karlı bir operasyon adına bizler de ister istemez fiyat artırmış durumdayız." dedi.

Sili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil paketi fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Artışın girdi maliyetlerindeki yükseliş ve yoğun talepten kaynaklandığını dile getiren Sili, "Fiyatlarımızı bir sene önceden veriyoruz. Yani temmuz ayına geldiğimizde bir sene sonranın anlaşmaları bitmiş oluyor. Yurt içi pazarında ise yılbaşına gelmeden ekim-kasım gibi anlaşmalarımız bitmiş oluyor. Dolayısıyla bizlerin bugünden fiyatları artırmamız söz konusu değil." dedi.

Kötü geçen sezonlarda maliyet düzeyinde fiyat vermek zorunda kaldıklarını belirten Sili, şöyle devam etti:

"Şimdi karlı bir operasyon gerçekleştirmek adına fiyatları yükseltmiş durumdayız. Bir diğer neden de girdi maliyetlerinin artmış olması. Hem işçilik maliyetleri hem de misafiri ağırlarken sunduğumuz hizmetlerle alakalı her kalemde ciddi artış söz konusu. Bunları toparlamak ve karlı bir operasyon adına bizler de ister istemez fiyat artırmış durumdayız. Bizler de fiyatların istikrarlı olmasını arzu ederiz ama ne yazık ki bu yıl yaşadığımız bir süreç var. 'Yok satarak, fiyatlarımızı artıralım' gibi bir anlayış söz konusu değil."

Sili, hem yurt içi hem yurt dışı talepteki artışa rağmen 2014 ve 2015 sezonundaki fiyatlara yaklaşamadıklarını savunarak, "Bu yıl bu rakamlara ulaşacağız ve önümüzdeki yıl doğru fiyatlardan satma şansına sahip olacağız. Fiyatları düşürmek çok kolay ama artırmak 3-5 yılı alıyor. Nitekim o sürecin sonuna geliyoruz. Talep de olduğu sürece Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak adına fiyatlarımızı artırarak, doğru rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Burhan Sili, tatil paketi (uçuş, rehberlik, konaklama) fiyatları bakımından bir kıyaslama yapıldığında kendi fiyatlarının İspanya ve Yunanistan'dan ucuz olmadığını ancak konaklama fiyatı anlamında Yunanistan, İspanya gibi Avrupa ülkelerinden geride olduklarını söyledi.

- "Hedef kişi başı bin dolar"

Yabancı turistte kişi başına hedefledikleri harcama tutarının bin dolar civarında olduğunu dile getiren Sili, "Bu rakam şu anda 600-700 dolar seviyesinde. Yunanistan ve İspanya'da ise 800 dolar seviyesinde. Üstelik buralarda her şey dahil sistemi bizdeki kadar yoğun değil. Diğer yerlerde hem fiyatlar yüksek hem de daha çok harcama yapılacak şey var." dedi.

- "Artış, fırsatçılıktan kaynaklanan bir artış değil"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanı Bilal Korkmaz da bu yıl rezervasyonlarda özellikle Avrupalı turistin ilgisinin artmasının sektörü umutlandırdığını söyledi.

Fiyatlarda aslında bir artışın olmadığını, önceki fiyatlara dönmeye çalıştıklarını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maliyetler çok yükseldi. Bu, fırsatçılıktan kaynaklanan bir artış değil. Maliyetlerden dolayı bir toparlanma çalışması diye değerlendirilmesi gerekiyor. 2015 yılından sonra ilk kez geçen yıl biraz iyileşme oldu. Bu yıl gelen veriler, rezervasyonların daha iyi olacağını gösteriyor. Bu yüzden sektör kendini toparlamaya, 2015 yılına dönmeye çalışıyor. Bence bu bir fiyat artışı değil toparlanma sürecidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lübnan ve İran pazarından ilgi arttı"

Korkmaz, Alanya'nın Türkiye'nin en çok turist çeken destinasyonu olduğunu belirterek, "İlçeye turist girişleri bir önceki yıla göre iyi durumda. Hatta Lübnan, İran gibi pazarların ilgisi arttı. Turizm sektörü daha iyi olacak." dedi.

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ALTİD Başkanı Burhan Sili Paket Tatil

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