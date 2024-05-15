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    4. İsteyen ailelerin çocuklarına test! Türkiye'de bir ilk... Gözden kaçanlar ve fark edilemeyenler tespit edilecek

    İsteyen ailelerin çocuklarına test! Türkiye'de bir ilk... Gözden kaçanlar ve fark edilemeyenler tespit edilecek

    15.05.2024 17:34
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    Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan proje ile Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde ilkokula başlayacak olan çocuklardan gönüllü olanlara ’Okula ne kadar hazırım’ projesinde testler yapılacak. Test sonuçları farklı çıkan çocuklar ailelerin istemesi halinde hastaneye veya Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirilecek.

    Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye’de ilk kez Manisa’nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde uygulanacak olan geniş kapsamlı proje hazırlandı. "Okula ne kadar hazırım" projesi ile Manisa’nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçe merkezleri ve köylerinde okul öncesi eğitim alan ve bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak gönüllü tüm çocuklara uygulama yapılacak.

    FARKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN ÇOCUKLARA 3 AYRI TEST YAPILACAK

    Uygulama ile çocukların anlama-anlatım-dil gelişimi, resim çizme ve anlatma becerisi, kavram bilgisi, matematiksel gelişim, küçük kas gelişimi, ritim duygusu ölçülürken farklı olduğundan şüphe duyulan çocuklara gelişim testi, görsel motor algı testi, alıcı dil gelişimi testi yapılacak.

    AİLELER BİLGİLENDİRİLECEK

    Uygulama yapılan çocuklarda üstün zeka veya zeka geriliği belirtisi, görme yetersizliği, renk körlüğü, işitme yetersizliği, konuşma bozukluğu, dürtüsellik, özel öğrenme güçlüğü belirtisi, dil bağı problemleri var ise şüphelenilen durumla ilgili aile bilgilendirmeleri uygulamayı yapan psikolojik danışmanlar tarafından yapılacak. Çocukların, ailenin isteği ve okulun yönlendirmesi ile hastaneye veya rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmesi yapılabilecek.

    Çocukların, erken tanılama ile hayatına öğretmenleri ve ailesi tarafından iyi gelişim gösteren yönleri ve geliştirilmesi gereken özelliklerinin neler olduğu aile ve öğretmenlerine fark ettirilerek öğretmenlerin kalabalık olan sınıflarda dahi çocuğu okula henüz başladığı dönemde daha yakından tanımasını sağlayacak.

    ÇOCUKLARIN HAYATINI OLUMLU ETKİLEYECEK

    Anne babanın da çocuklarını daha yakından tanıyarak gelişimine katkı sağlayacak proje ile fark edilemeyen, gözden kaçan, sorunları veya olumlu gelişim gösterdiği yönleri fark edilemeyen çocuklar için hayatlarına olumlu yönde etki edecek bir çalışma olacak.

    SARIGÖL VE ALAŞEHİR KAYMAKAMLIKLARINDAN PROJEYE ONAY ÇIKTI

    Alaşehir RAM Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Olcay Eren Bayoğlu, psikolojik danışman Fatma Batık Şimşek ve psikolojik danışman Tuğçe Bozkurt Güzel tarafından yazılan proje, Sarıgöl ve Alaşehir Kaymakamlıklarının proje oluru vermesi ile faaliyete başladı. Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerindeki okullarda görev yapan ve projeye gönüllü olarak katılan psikolojik danışmanlara Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Alaşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde projede kullanılacak testlerin eğitimi verildi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, hazırlanan projede emeği geçenlere teşekkür etti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    çocuk okul
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