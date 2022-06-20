İstifa depreminin ardından Muharrem İnce'den flaş karar! "Sancılar kurtulmak için toplayacağız"

Memleket Partisi Olağanüstü Kurultayını topluyor! Partinin genel başkanı Muharrem İnce, partideki toplu istifanın ardından aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"EN BÜYÜK ENDİŞEM"

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partideki görevini bıraktığını açıklamıştı. Usluer istifa açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanmış, "Alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem." demişti.

Gayer'in yanı sıra partiden şu isimler istifa etmişti:

Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

İNCE, KARARINI VERDİ

Muharrem İnce Twitter hesabından, partide yaşanan istifaların üzerine aldığı kararı açıkladı. Olağanüstü Kurultayın toplanacağını dile getiren İnce, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız."

17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) June 20, 2022



