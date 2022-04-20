İstifa eden doktorlar asistanlığa başlayabilecek mi? TUS'a giren doktorlar için ne karar alındı? Bakan Koca açıkladı!

İstifa eden doktorlar asistanlığa başlayabilecek mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istifa eden doktorlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki İstifa eden doktorlar asistanlığa başlayabilecek mi? TUS'a giren doktorlar için ne karar alındı? Bakan Koca'nın açıklaması ve merak edilenler haberimizde...

İSTİFA EDEN DOKTORLAR ASİSTANLIĞA BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek."

TUS'A GİREN DOKTORLAR İÇİN NE KARAR ALINDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; memuriyetten istifa eden ve son TUS sınavında Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşen kişiler bir kereye mahsus olmak koşuluyla asistanlığa başlayabilecekler.

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği NAKİL HAKKI ELDE EDENLER, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek."

